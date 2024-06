EQS-Adhoc: Coreo AG plant ordentliche Kapitalherabsetzung

EQS-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Coreo AG plant ordentliche Kapitalherabsetzung



13.06.2024 / 14:31 CET/CEST

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Coreo AG haben entschieden, im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 26.07.2024, die Aktionäre über eine ordentliche Kapitalherabsetzung in Kombination mit einer Zusammenlegung der bestehenden Stückaktien im Verhältnis 10:1 entscheiden zu lassen.Ziel der Herabsetzung des Grundkapitals nach § 222 ff. AktG ist es, aufgelaufene Verluste zu decken.Durch die Kapitalherabsetzung wird zudem erreicht, dass der Kurs der Aktie der Gesellschaft wieder deutlich über EUR 1,00 notiert und dadurch die Flexibilität der Coreo AG für künftige Kapitalmaßnahmen erhöht wird, was derzeit wegen des Verbots der unter-pari-Emission, d.h. des Verbots Aktien für unter EUR 1,00 je Aktien auszugeben, nicht möglich ist.Kontakt:Coreo AGInvestor RelationsBleichstraße 64D-60313 Frankfurt a. M.ir@coreo.deT: +49 (0) 69-21 93 96-0