EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Wechsel im Aufsichtsrat der Einhell Germany AG

Ad-hoc Meldung nach Artikel 17 MMVO Wechsel im Aufsichtsrat der Einhell Germany AG Der Aufsichtsratsvorsitzende der Einhell Germany AG, Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath, hat der Gesellschaft mitgeteilt, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 28. Juni 2024 niederzulegen. Die Entscheidung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der Gesellschaft. Herr Prof. Dr. Spath hat die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft über den gesamten Zeitraum seiner Tätigkeit entscheidend mitgeprägt und war mit seiner weitreichenden beruflichen Expertise sowie mit seinem großen Engagement für den Vorstand zu jeder Zeit ein wertvoller Ratgeber sowie ein umsichtiger Leiter des Aufsichtsgremiums. Aufsichtsrat und Vorstand sprechen hierfür einen herzlichen Dank aus und wünschen Herrn Prof. Dr. Spath für die weitere Zukunft alles erdenklich Gute. Mit Blick auf die bevorstehende Nachbesetzung wird der Aufsichtsrat den Aktionären der Einhell Germany AG mit der Einladung zur Hauptversammlung vorschlagen, Herrn Prof. Dr. Manfred Schwaiger, Gauting, Ordinarius für Betriebswirtschaft und Vorstand des Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung an der Ludwig-Maximilian-Universität München in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Im Falle seiner Wahl durch die Hauptversammlung soll Herr Prof. Dr. Manfred Schwaiger anschließend auch den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen. Landau Isar, den 22. April 2024 Der Vorstand



