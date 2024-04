EQS-Adhoc: ELARIS AG: Muttergesellschaft Elaris Holding plant Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung der ELARIS AG

EQS-Ad-hoc: ELARIS AG / Schlagwort(e): Anleihe

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ELARIS AG: Muttergesellschaft Elaris Holding plant Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung der ELARIS AG Bad Dürkheim, 22. April 2024 – Der Vorstand der ELARIS AG („Gesellschaft“, ISIN: DE000A37FT17) hat heute beschlossen, eine von der Elaris Holding GmbH (“Elaris Holding”) geplante Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro mit dem Zweck, das weitere Wachstum der ELARIS AG zu finanzieren, zu unterstützen. Die Elaris Holding hält derzeit 91,1 % der Aktien an der Gesellschaft und wird ihrerseits von der LB Holding GmbH beherrscht, deren alleinige Gesellschafter der Alleinvorstand der Gesellschaft, Lars Stevenson, und seine Ehefrau zu je 50 % sind. Die bis zu 15.000 untereinander gleichberechtigten und auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen der Anleihe (die „ Schuldverschreibungen“) mit einem Nennwert von jeweils 1.000,00 Euro sollen in den kommenden Monaten im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Anlegern im Europäischen Wirtschaftsraum zur Zeichnung angeboten werden. Eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Börsenhandel ist nicht vorgesehen. Die Forderungen der Anleihegläubiger gegenüber der Elaris Holding aus den Schuldverschreibungen sollen durch Verpfändungen von Aktien an der ELARIS AG aus dem Bestand der Elaris Holding GmbH besichert werden. Mit den Erlösen aus der Anleiheemission soll das weitere Wachstum der ELARIS AG finanziert und das Working Capital gestärkt werden. Die Elaris Holding erwägt insoweit die Zeichnung etwaiger Barkapitalerhöhungen der Gesellschaft und/oder die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute entschieden, dies aktiv zu unterstützen, um eine Investition der etwaigen von der Elaris Holding im Wege der Anleiheemission eingeworbenen Mittel in die Gesellschaft zu ermöglichen. Hierzu zählt auch eine mögliche Aufnahme von Gesellschafterdarlehen durch die Gesellschaft. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.





