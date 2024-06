EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Testat Jahresabschluss 2022 und Halbjahresfinanzbericht 2023 liegen vor.

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Halbjahresbericht

fox e-mobility AG: Testat Jahresabschluss 2022 und Halbjahresfinanzbericht 2023 liegen vor.



26.06.2024 / 11:39 CET/CEST

Jahresabschluss 2022 und Halbjahresabschluss 2023 Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit: Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.Dezember 2022 und der geprüfte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wurden am 25.Juni 2024 vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Abschlussprüfer Dr.Kleeberg &Partner GmbH WpG StbG München hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der ungeprüfte Halbjahresabschluss zum 30.Juni 2023 und der Lagebericht für das erste Halbjahr 2023 wurden ebenfalls am 25.Juni 2024 vom Aufsichtsrat gebilligt. Sowohl der Jahresfinanzbericht 2022 wie auch der Halbjahresfinanzbericht 2023 werden am 26.Juni 2024 auf der Webseite der Gesellschaft (https://fox-em.com/de/finanzberichte/) veröffentlicht. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgt in den nächsten Tagen.



Ende der Insiderinformation

