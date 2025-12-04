GBK Beteiligungen Aktie
WKN: 585090 / ISIN: DE0005850903
|
04.12.2025 10:01:43
EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der LACON Electronic GmbH, Karlsfeld
|
EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Verkauf
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
Hannover, den 4. Dezember 2025 – GBK Beteiligungen AG hat einen Vertrag über den Verkauf der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der LACON Electronic GmbH unterzeichnet (Signing). GBK hatte sich im Jahr 2019 an dem Produzenten für elektronische Komponenten mit wirtschaftlich rund 8,2 % beteiligt.
Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, die für das erste Quartal des Jahres 2026 erwartet werden. Im Falle des Closings erzielt GBK einen Gewinn, der das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2026 (KAGB) nach Abzug von Kosten um rund 1,0 Millionen Euro verbessert. Da der Zeitwert der Beteiligung im Jahresabschluss 2024 um rund 0,1 Millionen Euro geringer ausgewiesen wurde, erhöht sich der Net Asset Value von GBK bei Closing um eben diesen Betrag.
Der Vorstand
Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).
Internet: www.gbk-ag.de
Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790
Ende der Insiderinformation
04.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GBK Beteiligungen AG
|Günther-Wagner-Allee 17
|30177 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 - 2800790
|Fax:
|+49 (0)511 - 2800751
|E-Mail:
|schopp@gbk-ag.de
|Internet:
|www.gbk-ag.de
|ISIN:
|DE0005850903
|WKN:
|585090
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2240384
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2240384 04.12.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|GBK Beteiligungen AG
|5,60
|0,90%
