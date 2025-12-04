GBK Beteiligungen Aktie

WKN: 585090 / ISIN: DE0005850903

04.12.2025 10:01:43

EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der LACON Electronic GmbH, Karlsfeld

EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Verkauf
GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der LACON Electronic GmbH, Karlsfeld

04.12.2025 / 10:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

 
GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der LACON Electronic GmbH, Karlsfeld

 

 

Hannover, den 4. Dezember 2025 – GBK Beteiligungen AG hat einen Vertrag über den Verkauf der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der LACON Electronic GmbH unterzeichnet (Signing). GBK hatte sich im Jahr 2019 an dem Produzenten für elektronische Komponenten mit wirtschaftlich rund 8,2 % beteiligt.

 

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, die für das erste Quartal des Jahres 2026 erwartet werden. Im Falle des Closings erzielt GBK einen Gewinn, der das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2026 (KAGB) nach Abzug von Kosten um rund 1,0 Millionen Euro verbessert. Da der Zeitwert der Beteiligung im Jahresabschluss 2024 um rund 0,1 Millionen Euro geringer ausgewiesen wurde, erhöht sich der Net Asset Value von GBK bei Closing um eben diesen Betrag.

 

Der Vorstand

 

 

 

Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG

Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).

Internet: www.gbk-ag.de


Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790


Ende der Insiderinformation

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GBK Beteiligungen AG
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0)511 - 2800790
Fax: +49 (0)511 - 2800751
E-Mail: schopp@gbk-ag.de
Internet: www.gbk-ag.de
ISIN: DE0005850903
WKN: 585090
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2240384

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240384  04.12.2025 CET/CEST

