EQS-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Die LIMES Schlosskliniken AG beteiligt sich an der Liechtensteiner CLINICUM ALPINUM AG

12.07.2023

DGAP-Adhoc: LIMES Schlosskliniken AG: Die LIMES Schlosskliniken AG beteiligt sich an der Liechtensteiner CLINICUM ALPINUM AG LIMES Schlosskliniken AG, Köln/Gaflei, FL, den 12.07.2023. Die LIMES Schlosskliniken AG hat über eine Kapitalerhöhung 51 % der Liechtensteiner Privatklinik CLINICUM ALPINUM AG erworben. 49 % der Aktien werden weiterhin von der Gründerfamilie Risch und weiteren Liechtensteiner Investoren gehalten. Das CLINICUM ALPINUM ist 2019 eröffnet worden und fokussiert sich vor allem auf mentale Erkrankungen, wie Depression und Stressfolgeerkrankungen. Die Klinik liegt in alpiner Umgebung auf 1.483 m ü. M. und bietet neben einem individualisierten Behandlungsplan hochfrequente Psycho-therapie und eine große Auswahl an individuell abgestimmten Spezialtherapien. Eingebettet in die Liechtensteiner Berge ist das Healing-Environment-Konzept für mentale Erkrankungen in höchster Qualität umgesetzt worden. Das CLINICUM ALPINUM und die LIMES Schlosskliniken werden mit dem bestehenden Team um Chefarzt Marc Risch die Klinik verstärkt international ausrichten. Die neue Partnerschaft bietet hierfür alle Voraussetzungen. Die Finanzierung der Kapitalerhöhung durch die LIMES Schlosskliniken AG erfolgt aus liquiden Mitteln der LIMES Gruppe. Unternehmensprofile: Das CLINICUM ALPINUM wurde 2019 eröffnet und erfolgreich als private Liechtensteiner Akutklinik für die Behandlung von Depression und Stressfolgeerkrankung positioniert. Die Klinik, in einzigartiger Lage, verfügt über insgesamt 50 Behandlungsplätze. Weitere Informationen sind unter www.clinicum-alpinum.com abrufbar. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe steht für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 0221/669 615 10, p.kaes@limes.care



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: 49 221 669 615 10

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA



