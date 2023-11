EQS-Adhoc: NanoRepro AG: NanoRepro plant den Erwerb einer strategischen Beteiligung von 37,5 % an der terraplasma medical GmbH

EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

NanoRepro AG: NanoRepro plant den Erwerb einer strategischen Beteiligung von 37,5 % an der terraplasma medical GmbH



31.10.2023 / 14:30 CET/CEST

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. NanoRepro AG: NanoRepro plant den Erwerb einer strategischen Beteiligung von 37,5 % an der terraplasma medical GmbH Marburg, 31. Oktober 2023. Die NanoRepro AG plant, 37,5 % der Anteile an der terraplasma medical GmbH mit Sitz in Garching (Landkreis München) von der Viromed Plasma GmbH zu erwerben. Der Kaufpreis wird voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Die terraplasma medical GmbH geht zurück auf eine Ausgründung der Max-Planck-Gesellschaft und wurde 2016 gegründet. Die terraplasma medical GmbH bietet neuartige Lösungen für die Entwicklung von Kaltplasmaprodukten. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Ende der Insiderinformation Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio – darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem verbleibt die NanoRepro AG, unter der Marke „alphabiol“ Komplementärprodukte im Bereich Nahrungsergänzung. Weitere Informationen stehen unter www.nanorepro.com bereit. NanoRepro AG Investorenkontakt: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com



