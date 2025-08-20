NFON Aktie
WKN DE: A0N4N5 / ISIN: DE000A0N4N52
20.08.2025 18:58:23
EQS-Adhoc: NFON AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an
EQS-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Prognose
NFON AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an
München, 20. August 2025 – Der Vorstand der NFON AG (Börse Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE000A0N4N52), eines führenden europäischen Anbieters für integrierte Businesskommunikation, hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Grundlage hierfür sind die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 sowie die aktuelle Einschätzung des Marktumfelds. Gleichwohl bestätigt der Vorstand die mittelfristigen Ziele.
NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.
Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.
Ende der Insiderinformation
20.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 453 00 0
|E-Mail:
|ir-info@nfon.com
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|ISIN:
|DE000A0N4N52
|WKN:
|A0N4N5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2186644
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2186644 20.08.2025 CET/CEST
