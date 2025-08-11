PlanetHome Investment Aktie

PlanetHome Investment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1A60A / ISIN: DE000A1A60A2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.08.2025 18:29:14

EQS-Adhoc: PlanetHome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung
PlanetHome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

11.08.2025 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Planethome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

Berlin, 11.08.2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der Planethome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) haben heute beschlossen, der für den 26. September 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung folgende Maßnahmen vorzuschlagen:           
Durchführung einer Kapitalherabsetzung des Grundkapitals der Stammaktien und der Vorzugsaktien im ordentlichen Verfahren nach § 222 ff. AktG. Die Herabsetzung erfolgt im Verhältnis 4:1 durch Zusammenlegung von jeweils vier alten Aktien zu einer neuen Aktie. Das Grundkapital der Stammaktien wird dabei von EUR 8.657.294,00 auf EUR 2.164.323 und das Grundkapital der Vorzugsaktien von EUR 75.000 auf EUR 18.750 herabgesetzt.
Ziel dieser Kapitalherabsetzung ist die Steigerung der Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt.
Anschließend soll das Grundkapital der Stammaktien von EUR 2.164.323 EUR um bis zu EUR 4.328.646,00 auf bis zu EUR 6.492.969 durch Ausgabe von bis zu 4.328.646 neuen nennwertlosen Stammaktien (mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie) in einer oder mehreren Tranchen mit (mittelbarem) Bezugsrecht für Aktionäre erhöht werden. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Aktie, der Gesamtausgabebetrag mithin bis zu EUR 4.328.646,00. Für je eine alte Stammaktie (nach Zusammenlegung im Rahmen der Kapitalherabsetzung) sollen Aktionäre je 2 neue nennwertlose Stammaktien zum Bezugspreis von jeweils EUR 1,00 je Aktie beziehen können.
Nicht von Aktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet werden, insbesondere kann die MERIDIANA Capital Group GmbH, Hamburg, als Sacheinlegerin zugelassen werden.Die neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt.
Ziel der Kapitalerhöhung ist die Stärkung des Vertriebs und des Marketings der Gesellschaft. Die MERIDIANA Capital Group GmbH ist Eigentümerin der Vertriebs- und Marketinggesellschaft, mit der dies erreicht werden soll.

Außerdem ist geplant, der Hauptversammlung vorzuschlagen, dass die Gesellschaft auf “iFunded AG“ umfirmiert.

 

Kontakt: 

Michael Kindl 
PlanetHome Investment AG 
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin 
T +49 (0) 30 555 728 550
info@planethome-invest.com 

 

 



Ende der Insiderinformation

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PlanetHome Investment AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@planethome-invest.com
Internet: www.planethomeinvest.de
ISIN: DE000A1A60A2, DE000A1A60B0
WKN: A1A60A , A1A60B
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
EQS News ID: 2182302

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2182302  11.08.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PlanetHome Investment AGmehr Nachrichten

Analysen zu PlanetHome Investment AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PlanetHome Investment AG 0,06 0,00% PlanetHome Investment AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX beendet Handel stabil -- DAX schließt tiefer -- US-Börsen uneins -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich letztlich unbewegt. Der deutsche Aktienmarkt notierte im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich unterdessen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen