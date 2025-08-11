PlanetHome Investment Aktie
WKN DE: A1A60A / ISIN: DE000A1A60A2
|
11.08.2025 18:29:14
EQS-Adhoc: PlanetHome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant
|
EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung
Planethome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant
Berlin, 11.08.2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der Planethome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) haben heute beschlossen, der für den 26. September 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung folgende Maßnahmen vorzuschlagen:
Außerdem ist geplant, der Hauptversammlung vorzuschlagen, dass die Gesellschaft auf “iFunded AG“ umfirmiert.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PlanetHome Investment AG
|Kurfürstendamm 195
|10707 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30555728550
|E-Mail:
|info@planethome-invest.com
|Internet:
|www.planethomeinvest.de
|ISIN:
|DE000A1A60A2, DE000A1A60B0
|WKN:
|A1A60A , A1A60B
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
|EQS News ID:
|2182302
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2182302 11.08.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|PlanetHome Investment AG
|0,06
|0,00%
