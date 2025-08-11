EQS-Adhoc: PlanetHome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung

PlanetHome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant



11.08.2025 / 18:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Planethome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

Berlin, 11.08.2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der Planethome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) haben heute beschlossen, der für den 26. September 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung folgende Maßnahmen vorzuschlagen:

Durchführung einer Kapitalherabsetzung des Grundkapitals der Stammaktien und der Vorzugsaktien im ordentlichen Verfahren nach § 222 ff. AktG. Die Herabsetzung erfolgt im Verhältnis 4:1 durch Zusammenlegung von jeweils vier alten Aktien zu einer neuen Aktie. Das Grundkapital der Stammaktien wird dabei von EUR 8.657.294,00 auf EUR 2.164.323 und das Grundkapital der Vorzugsaktien von EUR 75.000 auf EUR 18.750 herabgesetzt.

Ziel dieser Kapitalherabsetzung ist die Steigerung der Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt.

Anschließend soll das Grundkapital der Stammaktien von EUR 2.164.323 EUR um bis zu EUR 4.328.646,00 auf bis zu EUR 6.492.969 durch Ausgabe von bis zu 4.328.646 neuen nennwertlosen Stammaktien (mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie) in einer oder mehreren Tranchen mit (mittelbarem) Bezugsrecht für Aktionäre erhöht werden. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Aktie, der Gesamtausgabebetrag mithin bis zu EUR 4.328.646,00. Für je eine alte Stammaktie (nach Zusammenlegung im Rahmen der Kapitalherabsetzung) sollen Aktionäre je 2 neue nennwertlose Stammaktien zum Bezugspreis von jeweils EUR 1,00 je Aktie beziehen können.

Nicht von Aktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet werden, insbesondere kann die MERIDIANA Capital Group GmbH, Hamburg, als Sacheinlegerin zugelassen werden.Die neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt.

Ziel der Kapitalerhöhung ist die Stärkung des Vertriebs und des Marketings der Gesellschaft. Die MERIDIANA Capital Group GmbH ist Eigentümerin der Vertriebs- und Marketinggesellschaft, mit der dies erreicht werden soll.

Außerdem ist geplant, der Hauptversammlung vorzuschlagen, dass die Gesellschaft auf “iFunded AG“ umfirmiert.

Kontakt:



Michael Kindl

PlanetHome Investment AG

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

T +49 (0) 30 555 728 550

info@planethome-invest.com