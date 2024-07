EQS-Adhoc: PLANOPTIK AG: PLANOPTIK AG strebt Wechsel in den Regulierten Markt an

EQS-Ad-hoc: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PLANOPTIK AG: PLANOPTIK AG strebt Wechsel in den Regulierten Markt an



22.07.2024

PLANOPTIK AG strebt Wechsel in den Regulierten Markt an



Die PLANOPTIK AG (vormals



Die Vorbereitungen hierzu sollen im laufenden Jahr 2024 beginnen. Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses dieser Vorbereitungen und vorbehaltlich der Billigung durch die Bafin soll die Zulassung zum Regulierten Markt (General Standard) ab dem Sommer 2025 erfolgen.



Mit dem Wechsel in den Regulierten Markt (General Standard) will die PLANOPTIK AG die Stellung ihrer Aktionäre stärken und zugleich die Transparenz erhöhen.



Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff



Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

