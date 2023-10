EQS-Adhoc: PWO bleibt auf Erfolgskurs und hebt bisherige Prognosen an

EQS-Ad-hoc: PWO AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

PWO bleibt auf Erfolgskurs und hebt bisherige Prognosen an



06.10.2023 / 10:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR PWO bleibt auf Erfolgskurs und hebt bisherige Prognosen an Oberkirch, 6. Oktober 2023 Die PWO-Gruppe setzt ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung weiter fort. Der Vorstand hat daher heute beschlossen, die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 anzuheben. Die Gruppe verfolgt konsequent einen profitablen Wachstumskurs. Die aktuelle Anhebung der Prognosen unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie. So zeigen die vielfältigen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Stärkung der Wettbewerbskraft inzwischen im gesamten globalen Standortportfolio Wirkung. Dazu haben auch Produktmixverschiebungen beigetragen. Zudem können wir positive Effekte aus einem optimierten Zukauf von Leistungen inzwischen realisieren, sodass sich unsere diesbezügliche Risikoeinschätzung verbessert hat. Wir heben daher unsere Prognose für das EBIT vor Währungseffekten im Geschäftsjahr 2023 auf 26 Mio. EUR bis 29 Mio. EUR an (bisher: 23 Mio. EUR bis 26 Mio. EUR; Geschäftsjahr 2022: 27,5 Mio. EUR). Die optimistischere Einschätzung der Ergebnisentwicklung sollte zusammen mit den bereits im Halbjahresfinanzbericht erläuterten längeren Zahlungszielen auf Lieferantenseite zu einem positiven Free Cashflow im mittleren einstelligen Mio. EUR-Bereich führen (bisher: negativer Free Cashflow im mittleren einstelligen Mio. EUR-Bereich; Geschäftsjahr 2022: -5,8 Mio. EUR). Auch konnten wir bis Ende September 2023 schon ein deutlich höher als erwartetes Lifetime-Volumen des Neugeschäfts von knapp 800 Mio. EUR erzielen und haben damit bereits das obere Ende der bisherigen Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2023 erreicht. Im vierten Quartal erwarten wir noch weitere Neuabschlüsse und erhöhen daher unsere Neugeschäfts-Prognose auf bis zu 900 Mio. EUR (bisher rund 700 Mio. EUR bis 800 Mio. EUR; 2022: rund 890 Mio. EUR). Von den Neuaufträgen des Jahres 2023 profitieren alle unsere Standorte. Besonders hervorzuheben sind seit dem Ende des ersten Halbjahres zusätzlich gewonnene Volumina für die Standorte in Tschechien und Mexiko. Unsere innovativen Lösungen für klimafreundliche Leichtbaukomponenten an der Grenze des technologisch Möglichen sind weltweit gefragt. Mit unserem vom Verbrenner vollständig unabhängigen Geschäftsmodell und dem hohen Tempo, mit dem wir unsere Treibhausgasemissionen reduzieren, sind wir ein gefragter Partner in der Transformation zu einer grünen Mobilität der Zukunft. Dies bildet das starke Fundament für unseren weiteren Erfolg. Dieser Ausblick basiert weiterhin auf den Annahmen, dass es im vierten Quartal 2023 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten etwa durch pandemiebedingte Einschränkungen oder Wirtschaftssanktionen kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben. EBIT vor Währungseffekten, Free Cashflow und Lifetime-Volumen des Neugeschäfts sind keine Kenngrößen gemäß IFRS. Informationen über die Herleitung dieser Größen finden sich im Geschäftsbericht 2022 auf den Seiten 38, 42 und 33. PWO AG

