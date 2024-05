EQS-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: Frank Fischer zum Vorstand bestellt, Research Kooperationsvertrag mit Shareholder Value Management AG

EQS-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag

Shareholder Value Beteiligungen AG: Frank Fischer zum Vorstand bestellt, Research Kooperationsvertrag mit Shareholder Value Management AG



21.05.2024 / 17:22 CET/CEST

Shareholder Value Beteiligungen AG:

Frank Fischer zum Vorstand bestellt, Research Kooperationsvertrag mit Shareholder Value Management AG



Mit Ad-hoc Mitteilung vom 7.12.2023 hatte die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) über die Kündigung des Dienstleistungsvertrags mit der Shareholder Value Management AG mit Wirksamkeit zum 31.12.2024 informiert. Über diesen Dienstleistungsvertrag wurden bisher wesentliche Aufgaben der Gesellschaft von der Shareholder Value Management AG erbracht und verrechnet.

Zukünftig wird die Shareholder Value Beteiligungen AG für die Anlage des eigenen Vermögens und die Verwaltung der Gesellschaft selbst weitere Personalressourcen aufbauen. Im Bereich des Aktien-Research wird sie ab 2025 mit der Shareholder Value Management AG kooperieren.

Zur Umsetzung dieses Zieles haben sich die Parteien heute auf die konkrete Art der Zusammenarbeit ab 2025 verständigt und die entsprechenden Verträge abgeschlossen: Der Aufsichtsrat hat Frank Fischer erneut zum Mitglied des Vorstands berufen.

Zusätzlich wurde der Vertrag mit Nils Herzing angepasst und seine Bestellung zum Vorstand bis zum 31.01.2028 verlängert. Als Teil dieses Vorstandsvertrages wurde eine neue Basis für seine performanceabhängige Vergütung vereinbart.

Darüber hinaus haben die Shareholder Value Beteiligungen AG und die Shareholder Value Management AG einen gegenseitigen Kooperationsvertrag im Bereich Research abgeschlossen. Die Shareholder Value Beteiligungen AG wird die bisher von der Shareholder Value Management AG übernommenen administrativen Tätigkeiten ab 2025 eigenverantwortlich mit eigenen Ressourcen bewältigen.

Frankfurt, 21.05.2024

Der Vorstand



Kontakt:

Frank Fischer

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1

60311 Frankfurt

Tel: 069 6698300

