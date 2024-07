EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Viromed Medical GmbH und terraplasma medical GmbH beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG: Viromed Medical GmbH und terraplasma medical GmbH beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit



05.07.2024 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Viromed Medical AG: Viromed Medical GmbH und terraplasma medical GmbH beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit



Pinneberg, 5. Juli 2024 – Die Viromed Medical GmbH, eine 100%ige Beteiligung der Viromed Medical AG, und die terraplasma medical GmbH haben heute ihre Geschäftsbeziehung mit sofortiger Wirkung beendet. Im Rahmen der bisherigen Zusammenarbeit hielt die Viromed Medical GmbH die exklusiven Vertriebsrechte für ein von der terraplasma medical GmbH entwickeltes Kaltplasma-Gerät in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), mit dem die Viromed Medical GmbH im Geschäftsjahr 2023 etwas weniger als die Hälfte ihres Jahresumsatzes erzielte. Bereits in der Vergangenheit hatten verschiedene Hersteller vergleichbarer Geräte Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Viromed Medical GmbH bekundet. Aufgrund der Exklusivitätsvereinbarung mit der terraplasma medical GmbH konnte die Viromed Medical GmbH diese Möglichkeiten jedoch nicht wahrnehmen. Diese Beschränkung entfällt nun, so dass die Viromed Medical AG die Möglichkeit sieht, ihr Vertriebspotenzial zukünftig durch den Verkauf eigener Kaltplasma-Geräte weltweit auszubauen. Die Viromed Medical AG plant, zu Anfang des vierten Quartals 2024 mit einer eigenen Kaltplasma-Produkt-Serie am Markt präsent zu sein. Im ersten Schritt plant Viromed Medical AG hierzu einen Markteintritt in Europa.



Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstandsvorsitzender

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de



Ende der Insiderinformation

05.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com