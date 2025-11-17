R. Stahl Aktie

R. Stahl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5

17.11.2025 11:00:03

EQS-AFR: R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.11.2025 / 11:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-publications/financial-reports/

17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: R. Stahl AG
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Deutschland
Internet: www.r-stahl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223664  17.11.2025 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

R. Stahl AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

