R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
|
17.11.2025 11:00:03
EQS-AFR: R. Stahl AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: R. Stahl AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
R. Stahl AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-publications/financial-reports/
17.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Germany
|Internet:
|www.r-stahl.com
|End of News
|EQS News Service
|
2223664 17.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu R. Stahl AGmehr Nachrichten
Analysen zu R. Stahl AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|R. Stahl AG
|15,00
|0,67%