All for One Group Aktie

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WKN: 511000 / ISIN: DE0005110001

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20.07.2026 16:10:23

EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm
All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.07.2026 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm – Aussetzung

 

Filderstadt, 20. Juli 2026 – Der Vorstand der All for One Group SE (die »Gesellschaft«) hat am 16. Juli 2026 beschlossen, das am 18. Juni 2026 begonnene Aktienrückkaufprogramm 2026 mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres auszusetzen.

Hintergrund der Aussetzung ist die am 16. Juli 2026 erfolgte Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE an die Aktionäre der Gesellschaft.

Bis zum Zeitpunkt dieser Aussetzung wurden im Rahmen des Programms insgesamt 4.350 Stückaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 139.557,20 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückerworben.

Über die endgültige Einstellung oder eine mögliche Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms 2026 nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots wird die Gesellschaft zu gegebenem Zeitpunkt entscheiden.

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.


20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com
LEI Code: 529900GB6FMY3QJLBM61

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2368732  20.07.2026 CET/CEST

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