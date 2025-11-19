FRoSTA Aktie
WKN: 606900 / ISIN: DE0006069008
|
19.11.2025 13:12:41
EQS-DD: FRoSTA AG: Felix Ahlers, Schenkung von 270.000 Aktien an Liat Ahlers
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FRoSTA AG
|Am Lunedeich 116
|27572 Bremerhaven
|Deutschland
|Internet:
|www.frosta-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101930 19.11.2025 CET/CEST
|
19.11.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Liat Ahlers, 270.000 Aktien im Wege einer Schenkung von Felix Ahlers erhalten (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Lukas Ahlers, 270.000 Aktien im Wege einer Schenkung von Felix Ahlers erhalten (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Felix Ahlers, Schenkung von 270.000 Aktien an Liat Ahlers (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Felix Ahlers, Schenkung von 270.000 Aktien an Lukas Ahlers (EQS Group)
|
15.10.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf (EQS Group)
|
15.10.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf (EQS Group)
|
18.07.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Maik Busse, Kauf (EQS Group)
|
27.05.25
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, sell (EQS Group)
