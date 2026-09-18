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WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80

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18.09.2026 15:05:54

EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2026 / 15:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: David
Nachname(n): Dreyfus

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Instone Real Estate Group SE

b) LEI
391200DINUIRPDZQHX03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,20 EUR 4.991,00 EUR
6,22 EUR 13.236,16 EUR
6,22 EUR 1.816,24 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,2150 EUR 20.043,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.instone.de
LEI Code: 391200DINUIRPDZQHX03



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107120  18.09.2026 CET/CEST





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