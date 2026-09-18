Instone Real Estate Group Aktie
WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80
|
18.09.2026 15:05:54
EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Instone Real Estate Group SE
|Grugaplatz 2-4
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.instone.de
|LEI Code:
|391200DINUIRPDZQHX03
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107120 18.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Instone Real Estate Group AG
Analysen zu Instone Real Estate Group AG
|01.12.25
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|01.12.25
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|08.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|01.12.25
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Instone Real Estate Group AG
|6,00
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte tiefer starten. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.