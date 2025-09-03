INTERSHOP Communications Aktie

INTERSHOP Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 10:32:23

EQS-DD: Intershop Communications AG: Markus Dränert, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Markus
Nachname(n): Dränert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Intershop Communications AG

b) LEI
5299009E3J3ZK6P0GX20 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A254211

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,30 EUR 2.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,30 EUR 2.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Gettex
MIC: MUNC


03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Communications AG
Steinweg 10
07743 Jena
Deutschland
Internet: www.intershop.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100456  03.09.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INTERSHOP Communications AGmehr Nachrichten

Analysen zu INTERSHOP Communications AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

INTERSHOP Communications AG 1,26 6,78% INTERSHOP Communications AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:13 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten Stabilisierungsversuch -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt beginnt den Handel zur Wochenmitte etwas fester, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls freundlich präsentiert. Derweil büßten die Indizes in Fernost am Mittwoch ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen