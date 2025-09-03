INTERSHOP Communications Aktie
WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211
|
03.09.2025 10:32:23
EQS-DD: Intershop Communications AG: Markus Dränert, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Communications AG
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.intershop.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100456 03.09.2025 CET/CEST
Analysen zu INTERSHOP Communications AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|INTERSHOP Communications AG
|1,26
|6,78%
