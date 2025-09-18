Smart Equity Aktie
WKN DE: A0SMVD / ISIN: DE000A0SMVD5
18.09.2025 16:41:02
EQS-DD: Smart Equity AG: Eleni Issels, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.09.2025 CET/CEST
|Unternehmen:
|Smart Equity AG
|Lütticher Straße 8a
|50674 Köln
|Deutschland
|www.smartequityag.de
