EQS-DD: Smart Equity AG: Eleni Issels, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.09.2025 / 16:40 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Eleni Nachname(n): Issels

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Smart Equity AG

b) LEI

529900FUHT578NU01810

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0SMVD5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,50 EUR 2.312,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18,5000 EUR 2.312,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Hamburg MIC: XHAM

