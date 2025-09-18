Smart Equity Aktie

Smart Equity

WKN DE: A0SMVD / ISIN: DE000A0SMVD5

<
18.09.2025

EQS-DD: Smart Equity AG: Eleni Issels, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2025 / 16:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Eleni
Nachname(n): Issels

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Smart Equity AG

b) LEI
529900FUHT578NU01810 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0SMVD5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
18,50 EUR 2.312,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
18,5000 EUR 2.312,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Hamburg
MIC: XHAM


18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smart Equity AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
Internet: www.smartequityag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100766  18.09.2025 CET/CEST





