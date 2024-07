EQS-News: 100 Mio. E-Rezepte in Praxissoftware von CGM ausgestellt

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

100 Mio. E-Rezepte in Praxissoftware von CGM ausgestellt



17.07.2024 / 10:07 CET/CEST

Koblenz – 100 Millionen E-Rezepte wurden in den deutschen Arztinformationssystemen von CompuGroup Medical (CGM) ausgestellt. CGM ist damit der erste Praxissoftware-Anbieter, der diese Marke überschreitet. Mehr als 32 Prozent aller E-Rezepte, die in deutschen Arztpraxen erzeugt werden, werden über die Systeme von CGM verarbeitet.

„100 Millionen E-Rezepte über die Systeme von CGM sprechen eine deutliche Sprache: CGM verarbeitet in seinen Arztinformationssystemen mit Abstand die meisten E-Rezepte in Deutschland. Damit gewährleisten wir die praxistaugliche Nutzbarkeit einer zentralen Anwendung im digitalisierten Gesundheitswesen. Das entspricht unserem Kernverständnis als verlässlicher Partner an der Seite der Ärztinnen und Ärzte und ihrer Praxisteams“, sagt Dr. Ulrich Thomé, Geschäftsführender Direktor Ambulatory Information Systems DACH bei CGM.



„CGM hat in den vergangenen Monaten zudem die Erreichbarkeit von Service und Support für die Arztinformationssysteme deutlich optimiert. 80 Prozent unserer Kunden erhalten am Telefon in weniger als 30 Sekunden qualifizierten Support“, so Dr. Thomé weiter. Daneben biete CGM mit kostenfreien Schulungen für Ärzte, medizinische Fachangestellte und Auszubildende stark nachgefragte Veranstaltungen. Bei den so genannten MFA-Days habe CGM 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in vier halbtägigen Schulungen vertiefte Kenntnisse über die Praxissoftware vermittelt und neue Funktionen vorgestellt.

Das E-Rezept ist in Deutschland zum Standard geworden: Laut gematik wurden insgesamt inzwischen über 280 Millionen E-Rezepte eingelöst. In der Spitze sind es nach Angaben der gematik bis zu 2,4 Millionen digitale Verordnungen am Tag. Mehr als 84.000 medizinische Einrichtungen stellen E-Rezepte aus und über 17.000 Apotheken lösen E-Rezepte ein.