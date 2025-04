Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,90 Prozent auf 3 620,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 638,554 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,797 Prozent höher bei 3 616,85 Punkten in den Handel, nach 3 588,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 615,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 633,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 777,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, notierte der TecDAX bei 3 417,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, stand der TecDAX bei 3 454,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,35 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 403,34 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 6,86 Prozent auf 23,98 EUR), Formycon (+ 2,62 Prozent auf 23,50 EUR), TeamViewer (+ 2,01 Prozent auf 12,19 EUR), ATOSS Software (+ 1,92 Prozent auf 127,40 EUR) und United Internet (+ 1,74 Prozent auf 19,32 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen IONOS (-0,98 Prozent auf 25,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,59 Prozent auf 33,95 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 15,18 EUR), HENSOLDT (+ 0,16 Prozent auf 61,85 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,35 Prozent auf 22,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 447 921 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,855 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die United Internet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at