EQS-News: 2G Energy akquiriert bedeutenden Einzelauftrag in den USA (17,5 Mio. Euro)

2G Energy akquiriert bedeutenden Einzelauftrag in den USA (17,5 Mio. Euro)



10.10.2024 / 08:30 CET/CEST

2G Energy akquiriert bedeutenden Einzelauftrag in den USA (17,5 Mio. Euro) 32 wasserstofffähige KWK-Anlagen für Pflegeheim-Kette an der US-Westküste

Auftragseingang im dritten Quartal bei 80,4 Mio. Euro (Vj. 42,0 Mio. Euro, + 91%)

Auftragsbestand zum Ende Q3 mit über 230 Mio. Euro auf Rekord niveau (Vj.: 194,9 Mio. Euro)

Anhaltend hohes Interesse an dezentralen KWK-Anlagen insbesondere in Osteuropa Heek, 10. Oktober 2024 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, verzeichnet im dritten Quartal einen Auftragseingang in Höhe von 80,4 Mio. Euro (Vj. 42,0 Mio. Euro, +91%). Es gelingt zunehmend, langwierige Vertriebsprojekte mit teilweise mehrjähriger Vorlaufzeit in konkrete Aufträge umzuwandeln. Auftragsbestand zum Ende Q3 mit über 230 Mio. Euro auf Rekordniveau (Vj.: 194,9 Mio. Euro) Der Auftragsbestand erreicht zum Ende des dritten Quartals einen Rekordwert von deutlich über 230 Mio. Euro und übersteigt somit den Vorjahreswert um mehr als 18 %. Da für zahlreiche Aufträge die Produktionsfreigaben durch den Kunden vorliegen, rechnet 2G mit Vollauslastung bis weit in die zweite Jahreshälfte 2025. „Angesichts des sehr gut gefüllten Auftragsbuchs und der aktuell regen Nachfrage im Auslandsgeschäft zeichnet sich ab, dass wir im kommenden Jahr einen Umsatz erzielen werden, der in der oberen Hälfte der bisherigen Prognose von 410 bis 450 Mio. Euro liegen wird“, so CEO Christian Grotholt. „Das seit Jahren verfolgte Partnerkonzept entfaltet zunehmend Wirkung und macht uns unabhängig von einzelnen Regionen und Ländern und damit offensichtlich widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen Einbrüchen einzelner Märkte.“ 32 wasserstofffähige KWK-Anlagen für Pflegeheim-Kette an der US-Westküste Kurz vor Quartalsende gewann 2G mit einem Auftragswert von 17,5 Mio. EUR einen bedeutenden Einzelauftrag in den USA. 32 Pflegeheime in Kalifornien werden durch 2G mit wasserstofffähigen („H2-ready“) KWK-Anlagen ausgestattet. Die Geräte werden bis auf weiteres mit Erdgas betrieben und durch 2G im Rahmen eines Vollwartungsvertrages betreut. „Dieses Projekt hat zweifellos Leuchtturm-Charakter, da 2G seine Technologieführerschaft nicht nur durch die wasserstofffähigen Motoren unter Beweis stellt“, so CTO Frank Grewe. „Auch die geforderte und nach umfangreichen Tests zertifizierte Erdbebensicherheit der KWK-Anlagen unterstreicht unsere hohe und international anerkannte Kompetenz in der Forschung und Entwicklung.“ Da die erhebliche Anzahlung für den US-Auftrag nur teilweise im dritten Quartal vereinnahmt wurde, ist dieser Auftrag erst zu ca. 60% in den Q3-Zahlen enthalten. Die übrigen ca. 40% werden im Oktober verbucht. Auch die jüngst in Südeuropa gewonnene Ausschreibung zur Lieferung von 17 Klärgas-KWK-Anlagen im Wert von ca. 5 Mio. Euro (vgl. CN vom 22. August 2024) ist im Auftragsbestand noch nicht enthalten, da letzte Modalitäten aktuell in der Klärung sind. Somit steht bereits jetzt fest, dass auch der Auftragseingang für Oktober 2024 den Vorjahreswert deutlich übertreffen wird. Anhaltend hohes Interesse an dezentralen BHKW insbesondere in Osteuropa Neben den o. g. Großaufträgen aus den USA und Südeuropa wurde eine Reihe von größeren Aufträgen zur Lieferung nach Osteuropa akquiriert. Vertragspartner sind sowohl einzelne Industrieunternehmen, öffentliche Kunden sowie Vertriebspartner aus der Region. Wesentliche Verkaufsargumente waren in der Regel die für KWK-Anlagen spezifische Dezentralität und mit Blick auf 2G als Solution Provider die technologische Reife der 2G-Produkte sowie die kurzen und verlässlichen Lieferzeiten, die 2G gewährleisten kann. Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie folgt dar*: 2024 2023 Abweichung in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in % Deutschland 21,0 MEUR 28 % 26,1 MEUR 62 % - 5,1 MEUR - 19 % Übriges Europa 41,9 MEUR 56 % 6,0 MEUR 14 % + 35,9 MEUR + 598 % Nord-/Mittelamerika 10,5 MEUR 8 % 1,4 MEUR 3 % + 9,1 MEUR + 650 % Asien/Australien 4,4 MEUR 6 % 1,2 MEUR 3 % + 3,2 MEUR + 267 % Übrige Welt 2,5 MEUR 3 % 7,3 MEUR 18 % - 4,8 MEUR - 66 % Summe 80,4 MEUR 100 % 42,0 MEUR 100 % + 38,4 MEUR + 91 % * Es treten Rundungsdifferenzen auf. Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 7,6 Prozent. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2024 19. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

19. November 3. ICF BANK Small- und Midcap Konferenz, Düsseldorf

25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

10.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

