EQS-News: 3U HOLDING AG: Verschmelzung der Selfio GmbH auf die Selfio SE im Handelsregister eingetragen

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen

3U HOLDING AG: Verschmelzung der Selfio GmbH auf die Selfio SE im Handelsregister eingetragen



15.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



3U HOLDING AG: Verschmelzung der Selfio GmbH auf die Selfio SE im Handelsregister eingetragen Verschmelzung der Tochtergesellschaft Selfio GmbH auf eine Societas Europaea (SE) abgeschlossen

Grundkapital der neuen Konzerngesellschaft steigt auf über EUR 30 Mio

Option Börsengang der Selfio SE wird weiter intensiv geprüft Marburg, den 15. Juli 2024 – Die Selfio GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG, wurde mit Eintragung im Handelsregister vom 11. Juli 2024 auf die Selfio SE (Societas Europaea, Europäische Aktiengesellschaft) verschmolzen. Ein entsprechender Verschmelzungsvertrag wurde von den Gesellschaftern bereits im vergangenen Jahr notariell beurkundet. Die SELFIO GmbH hat ihr gesamtes Vermögen im Wege der Verschmelzung auf die neue Gesellschaft übertragen, sodass sich das Grundkapital der Selfio SE auf EUR 30,12 Mio. beläuft. Hinsichtlich der eingebrachten Wirtschaftsgüter wurde ein vom Registergericht in Auftrag gegebenes unabhängiges Sachverständigengutachten angefertigt, das der Selfio GmbH einen Unternehmenswert von über EUR 30 Mio. attestierte. Das Ergebnis des Wertgutachtens basiert zum einen auf den bilanziellen Vermögensgegenständen einschließlich der Kapitalausstattung der Gesellschaft, auf dem vorhandenen Kundenstamm und dem damit verbundenen künftigen Umsatzpotenzial sowie den Erfolgsaussichten der Gesellschaft. Auch nach Abschluss und Eintragung der Verschmelzung hält die 3U HOLDING AG als Konzernmutter 100 % der Anteile an der Selfio SE. Die jetzt abgeschlossene Verschmelzung und die Wahl der Gesellschaftsform stehen im Zusammenhang mit der Wachstumsstrategie der 3U HOLDING AG im Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Ein möglicher Börsengang der Selfio SE als eine Option der Wachstumsfinanzierung wird weiter intensiv geprüft. „Für uns ist die Umwandlung ein wichtiger strategischer Schritt, die den Charakter einer auf Wachstum ausgerichteten Unternehmung unterstreicht und gleichzeitig die Eigenkapitalbasis sowie die Bonität von Selfio maßgeblich stärkt.“, so Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der 3U HOLDING AG. „Die hierfür notwendige Neuorganisation der Gesellschaftsstruktur ist nun erfolgreich abgeschlossen und die Positionierung von Selfio im Markt kann damit weiter ausgebaut werden.“, erklärt Knoke weiter. Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations



3U HOLDING AG

Frauenbergstraße 31-33

D-35039 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net Kontakt:Thomas FritscheLeitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations3U HOLDING AGFrauenbergstraße 31-33D-35039 MarburgTel.: + 49 (0)6421 999-1200Fax: + 49 (0)6421 999-1222Email: IR@3U.netwww.3u.net

15.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com