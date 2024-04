EQS-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: GBC AG nimmt Coverage von A.H.T. Syngas Technology N.V. mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 37,50 auf

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Research Update

A.H.T. Syngas Technology N.V.: GBC AG nimmt Coverage von A.H.T. Syngas Technology N.V. mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 37,50 auf



Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT") (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein Entwickler und Betreiber von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung aus Biomasse, Wasserstoff, Synthesegas und weiteren CO2-neutralen Wertstoffen, bzw. die Aktie erhält seitens der Analysten des Augsburger Investment Research-Hauses GBC eine Kaufempfehlung. Aufgerufen wird ein Kursziel von EUR 37,50, welches aus dem verwendeten Discounted-Cashflow-Modell resultiert. Auf Basis eines Xetra-Aktienkurses in Höhe von EUR 23,00 vom 22. April 2024, wird den Anteilen ein Aufwärtspotential von über 60 % zugeschrieben. In der Initialstudie hebt GBC hervor, dass durch den bestehenden Rahmenvertrag im Gesamtvolumen von EUR 160 Mio. und zukünftigen Umsätzen aus der Lieferung von Strom- und Wärme (Contracting) deutliche Erlös- und Profitabilitätssteigerungen zu erwarten seien. Zudem basieren die Schätzungen auf einem rein organischen Entwicklungspfad und lassen mögliche anorganische Effekte – wie z. B. weitere Unternehmensbeteiligungen oder -zukäufe – außen vor. Die Studie steht im Investor Relations-Bereich der AHT-Webseite zum Download zur Verfügung.



Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY

ISIN: NL0010872388

https://www.aht-cleantec.com/



Kontakt

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Kennedyplein 200

5611 ZT Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

Fax: +49 (0) 2206 95190-11

Mail: ir@aht-cleantec.com

