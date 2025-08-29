EQS-News: A.H.T. treibt Transformation voran: Vom Anlagenbauer zum Energieversorger

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische Unternehmensentscheidung

A.H.T. treibt Transformation voran: Vom Anlagenbauer zum Energieversorger



29.08.2025 / 10:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bonn / Eindhoven, 29. August 2025 – Die A.H.T. Syngas Technology N.V. („AHT“, ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat gestern ihre Hauptversammlung am rechtlichen Sitz in Eindhoven (Niederlande) abgehalten. Insgesamt waren 42,4 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals vertreten.

Der Vorstandsvorsitzende Gero Ferges informierte die Aktionärinnen und Aktionäre über das Geschäftsjahr 2024 sowie die aktuelle Geschäftsentwicklung. Im Mittelpunkt standen die Erläuterungen, wie AHT auf Basis des erfolgreich umgesetzten Wachstums der Organisation, der aufgebauten Strukturen nun die Kapazitäten und geschaffenen Werte in nachhaltig und planbaren Geschäfte einsetzen wird.

„AHT befindet sich mitten in einer Transformation: Vom klassischen Anlagenbauer entwickeln wir uns zum Betreiber eigener Energieanlagen und damit auch zum Energieversorger. Durch die Verlängerung der Wertschöpfungskette sichern wir uns wiederkehrende Umsätze und höhere Renditen – ein klarer Mehrwert für Aktionäre und Partner,“ erklärte Ferges.

Strategische Neuausrichtung und Strukturwandel

Im Zuge des Transformationsprozesses wird die Gesellschaft ihre Rechtsform ändern: Aus der niederländischen N.V. wird eine deutsche Aktiengesellschaft (AG). Gleichzeitig verlegt AHT den Unternehmenssitz offiziell nach Deutschland.

Mit diesem Schritt verbindet das Unternehmen eine nachhaltige Kostenreduktion sowie effizientere Abläufe in Verwaltung und Organisation.



Über A.H.T. Syngas Technology N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.





29.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

