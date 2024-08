EQS-News: Advanced Blockchain AG gibt neues Vorstandsteam bekannt

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalie

Advanced Blockchain AG gibt neues Vorstandsteam bekannt



06.08.2024 / 09:30 CET/CEST

Advanced Blockchain AG gibt neues Vorstandsteam bekannt



Berlin, 6. August 2024 – Die Advanced Blockchain AG („AB”, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Kürzel: ABX), ein führender Inkubator und Investor in die Blockchain-Industrie, hat sein neues Vorstandsteam bekannt gegeben. Das Team wird sich aus Hatem Elsayed als Chief Operating Officer und Maik Laske als zukünftigem Chief Financial Officer zusammensetzen. Hatem Elsayed übernimmt seine neue Aufgabe mit sofortiger Wirkung. Nachdem er zuletzt als leitender Projektmanager bei der Advanced Blockchain AG tätig war, wird er nun eine breitere und strategischere Rolle innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen. Hatem Elsayed bringt durch seine Tätigkeit als Angel-Investor sowie als Botschafter für das Polkadot-Netzwerk für die Region Naher Osten umfangreiche Erfahrungen im Blockchain- und Web3-Sektor mit. Maik Laske, der dem Unternehmen in naher Zukunft beitreten wird, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investment Banking, Finanzen, Treasury, Investor Relations sowie Mergers & Acquisitions. Zu seinen bisherigen Positionen gehören die Co-Geschäftsführung der Société Générale Deutschland und zuletzt eine Managementfunktion im Fintech-Sektor. Das neue Vorstandsteam ist fest entschlossen, in enger Zusammenarbeit das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit bei Investoren wiederherzustellen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Rüdiger-Andreas Günther, äußerte sich zuversichtlich zu den Neubesetzungen und betonte, dass der Schwerpunkt der Gesellschaft weiterhin auf der Verbesserung von Kommunikation, Transparenz und auf Investitionen in Frühphasenunternehmen in den Bereichen Blockchain und Web3 liegen wird. Eine Telefonkonferenz für Investoren wird am Donnerstag, 8. August, 2024, um 14:00 Uhr MESZ stattfinden. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter https://t.ly/VLs4j.



Über die Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.



