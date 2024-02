EQS-News: aifinyo AG entwickelt sich in 2023 erfolgreich und blickt optimistisch in die Zukunft

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

aifinyo AG entwickelt sich in 2023 erfolgreich und blickt optimistisch in die Zukunft



26.02.2024 / 08:30 CET/CEST

aifinyo AG entwickelt sich in 2023 erfolgreich und blickt optimistisch in die Zukunft Vorläufige Zahlen: Transaktionsvolumen +8 % auf 407 Mio. EUR

Rohertrag +5 % auf 14,6 Mio. EUR

Öko-System unter anderem um KI-Chatbot auf Basis von ChatGPT erweitert

Ausblick: Gut positioniert, um künftig wieder zweistellig zu wachsen Berlin, 26. Februar 2024 – Die aifinyo AG hat sich im Jahr 2023 erfolgreich entwickelt und blickt optimistisch in die Zukunft. Das B2B-Fintech hat das Transaktionsvolumen* um rund 8 % auf 407 Mio. EUR gesteigert. Der Umsatz lag mit 51,1 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert von 53,6 Mio. EUR. Positiv entwickelte sich das hochmargige wiederkehrende SaaS-Geschäft. So legte der Abo-basierten Umsatz u. a. mit Tools rund um das Rechnungs- und Liquiditätsmanagement um 30 % auf 2 Mio. EUR zu. Den Rohertrag** als eine der wichtigsten Key Performance Indicator (KPI) hat aifinyo im Jahr 2023 um 5 % auf 14,6 Mio. EUR gesteigert. Dabei war das vergangene Jahr operativ ein Übergangsjahr für aifinyo. Nach der Übernahme von Billomat und dem starken Wachstum in 2022 standen im vergangenen Jahr strategische Themen wie die Integration der neuen Tochter und Weiterentwicklung des aifinyo-Öko-Systems im Vordergrund. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte mit 1,9 Mio. EUR im vergangenen Jahr fast das Rekordniveau von 2,2 Mio. EUR aus 2022. Das Vorsteuerergebnis lag im Jahr 2023 bei 0,2 Mio. EUR (2022: 1,2 Mio. EUR). Damit ist das B2B-Fintech auch in einem gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld profitabel gewachsen, hat in die cloudbasierte Plattform rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen investiert und die führende Stellung im Markt gestärkt. „Dass wir das hohe Niveau aus dem Rekordjahr 2022 in konjunkturell schwierigen Zeiten weitestgehend halten konnten, bestätigt das robuste Geschäftsmodell von aifinyo. Im Jahr 2022 hatte sich unsere Kundenanzahl mehr als vervierfacht und der Rohertrag fast verdoppelt. Daher war es wichtig, in 2023 zu konsolidieren und intern weiterzuentwickeln“, sagt aifinyo-Vorstand Stefan Kempf. „Dies haben wir getan und sind hervorragend positioniert, um in Zukunft wieder zweistellig zu wachsen. Das Marktpotenzial ist weiterhin riesig und es gibt in Deutschland weiterhin keine echte Digitale-Geschäftskundenbank. Dies will aifinyo ändern.“ Die Integration von Billomat ist weitestgehend abgeschlossen und zum Jahreswechsel erfolgte der Relaunch der App des Tochterunternehmens. Während die Marken aifinyo und Billomat nebeneiner bestehen bleiben, wurden die Plattform im Hintergrund vereinheitlicht. Zudem stehen den Billomat-Nutzern die ersten Finanzierungstools von aifinyo zur Verfügung und im laufenden Jahr soll das Angebot rund um die Finanzierung und Bezahlung von Rechnungen vervollständigt werden. Das aifinyo-Öko-System wurde im Jahr 2023 unter anderem um einen KI-Chatbot erweitert. Die Anwendung aifinyoCHAT ermöglicht es Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, häufig gestellte Kundenfragen schnell, automatisiert und jederzeit auf ihrer Internetseite von künstlicher Intelligenz (KI) beantworten zu lassen. Die lernfähige KI basiert auf der ChatGPT-Technologie und entspricht DSGVO-konformen Qualitätsstandards. Den geprüften Konzernjahresabschluss 2023 wird aifinyo voraussichtlich Anfang Mai 2024 veröffentlichen. *Summe der verarbeiteten Factoring-, Finetrading-, Leasing- und Inkasso-Transaktionen

**Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A3EX2X7) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich

