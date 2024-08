EQS-News: Aktiensplit vollzogen - neue ISIN

EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Aktiensplit vollzogen - neue ISIN



22.08.2024 / 18:09 CET/CEST

Das Aktienkapital der ESGTI AG beträgt nach wie vor CHF 40,537,175.64, ist jetzt aber eingeteilt in 155,912,214 Namenaktien.



Kontakt

Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates

Email:



Über ESGTI AG

