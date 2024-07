EQS-News: ALBIS Leasing AG im zweiten Quartal 2024 weiter auf profitablem Wachstumskurs

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALBIS Leasing AG im zweiten Quartal 2024 weiter auf profitablem Wachstumskurs



03.07.2024 / 10:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neugeschäftsvolumen wächst in H1 2024 um nahezu 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf € 51,5 Mio.

Anstieg der Marge in H1 2024 auf rund 18 Prozent

Kernsegment untermauert strategische Bedeutung und liefert wesentlichen Beitrag zur starken Neugeschäfts- und Margenentwicklung Hamburg, 3. Juli 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 ein deutliches Wachstum im Neugeschäft auf € 51,5 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung des Neugeschäftsvolumens um nahezu 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2023: € 43,2 Mio.). Wesentlicher Treiber der Entwicklung war vor allem der strategische Fokus auf das Kernsegment „Händler/Hersteller“.



Im Hinblick auf die Entwicklung der Neugeschäftsmarge setzte sich die sehr gute Entwicklung seit Anfang 2024 weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die absolute Marge im ersten Halbjahr 2024 um € 2,9 Mio. auf € 9,2 Mio. Zugleich verbesserte sich auch die prozentuale Marge um 2,9 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent. „Ursächlich für die gute Volumen- und Margenentwicklung unseres Neugeschäfts ist insbesondere unser starkes Händler- und Herstellersegment“, sagt Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands der ALBIS. „Dieses Segment ist unser wichtigstes Wachstumsfeld – hier verfügen wir über vielversprechende Wachstumsperspektiven“, erläutert Sascha Lerchl.



Auf Quartalsebene konnte die ALBIS ihre positive Dynamik in der Neugeschäftsentwicklung erneut steigern. So legte das Neugeschäftsvolumen im zweiten Quartal noch einmal um jeweils 11 Prozent gegenüber dem starken ersten Quartal 2024 (€ 24,4 Mio.) und dem Vorjahreszeitraum (€ 24,5 Mio.) auf € 27,1 Mio. zu. Auch hier war der ausschlaggebende Treiber das Kernsegment: Das Neugeschäftsvolumen lag mit € 15,5 Mio. auf dem Niveau des ersten Quartals 2024 (€ 15,4 Mio.) und 42 Prozent über dem Vorjahresquartal (€ 11,0 Mio.).



Auf Gesamtjahressicht plant die ALBIS unverändert mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen € 87,5 Mio. und € 97,5 Mio. „Auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 werden wir unseren Fokus auf das margenstarke – und somit für uns profitable – Neugeschäft beibehalten. Dementsprechend lautet unser Credo im Zweifel auch: Marge vor Volumen. Schließlich wollen wir nach 2023 auch im laufenden Geschäftsjahr wieder ein gutes Ergebnis erwirtschaften und in der Lage sein, unseren Aktionären eine attraktive



Weiterführende Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zu den strategischen Zielen der ALBIS sind im Bereich „Investoren“ auf der Unternehmenswebsite aufzufinden:



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 ein deutliches Wachstum im Neugeschäft auf € 51,5 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung des Neugeschäftsvolumens um nahezu 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2023: € 43,2 Mio.). Wesentlicher Treiber der Entwicklung war vor allem der strategische Fokus auf das Kernsegment „Händler/Hersteller“.Im Hinblick auf die Entwicklung der Neugeschäftsmarge setzte sich die sehr gute Entwicklung seit Anfang 2024 weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die absolute Marge im ersten Halbjahr 2024 um € 2,9 Mio. auf € 9,2 Mio. Zugleich verbesserte sich auch die prozentuale Marge um 2,9 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent. „Ursächlich für die gute Volumen- und Margenentwicklung unseres Neugeschäfts ist insbesondere unser starkes Händler- und Herstellersegment“, sagt Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands der ALBIS. „Dieses Segment ist unser wichtigstes Wachstumsfeld – hier verfügen wir über vielversprechende Wachstumsperspektiven“, erläutert Sascha Lerchl.Auf Quartalsebene konnte die ALBIS ihre positive Dynamik in der Neugeschäftsentwicklung erneut steigern. So legte das Neugeschäftsvolumen im zweiten Quartal noch einmal um jeweils 11 Prozent gegenüber dem starken ersten Quartal 2024 (€ 24,4 Mio.) und dem Vorjahreszeitraum (€ 24,5 Mio.) auf € 27,1 Mio. zu. Auch hier war der ausschlaggebende Treiber das Kernsegment: Das Neugeschäftsvolumen lag mit € 15,5 Mio. auf dem Niveau des ersten Quartals 2024 (€ 15,4 Mio.) und 42 Prozent über dem Vorjahresquartal (€ 11,0 Mio.).Auf Gesamtjahressicht plant die ALBIS unverändert mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen € 87,5 Mio. und € 97,5 Mio. „Auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 werden wir unseren Fokus auf das margenstarke – und somit für uns profitable – Neugeschäft beibehalten. Dementsprechend lautet unser Credo im Zweifel auch: Marge vor Volumen. Schließlich wollen wir nach 2023 auch im laufenden Geschäftsjahr wieder ein gutes Ergebnis erwirtschaften und in der Lage sein, unseren Aktionären eine attraktive Dividende auszuzahlen“, betont Sascha Lerchl.Weiterführende Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zu den strategischen Zielen der ALBIS sind im Bereich „Investoren“ auf der Unternehmenswebsite aufzufinden: www.albis-leasing.de/investoren Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:ALBIS Leasing GruppeStefanie WallisIfflandstraße 422087 HamburgT +49 (0) 40 808100 129Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

03.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com