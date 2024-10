EQS-News: Allerthal-Werke AG: Personalie

EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Personalie

17.10.2024 / 12:17 CET/CEST

Allerthal-Werke AG: Personalie

Der Vorstand Thorsten Grimm hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er nach Ende des aktuellen Vorstandsvertrags zum 30. August 2025 aus persönlichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht.



Der Aufsichtsrat wird zu gegebener Zeit über eine Nachfolge informieren.

Thorsten Grimm: «Es war und ist mir eine Freude, seit September 2022 als Vorstand für die traditionsreiche Allerthal-Werke AG tätig zu sein. Die Aufgabe reizte mich aufgrund meiner Vita inhaltlich von Beginn an und ich habe das Amt mit grosser Freude ausgeübt. Wir haben ungeachtet dynamisch fortschreitender Deindustrialisierungs- und Bürokratisierungstendenzen in der deutschen Industrie gemeinsam im Team einiges erreicht und in sehr herausfordernden Zeiten gerade für Nebenwerte solide Ergebnisse erwirtschaftet. Auch haben wir ein neues, attraktives Dividendenkonzept erarbeitet und umgesetzt, verschiedene Projekte initiiert und unsere Aktionärsinteressen im Rahmen gelebter Aktionärsdemokratie an verschiedenen Orten wahrgenommen. Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit. Ich wünsche meinem designierten Nachfolger ab September 2025 schon heute alles Gute bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft und der Allerthal-Werke AG eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Bis dahin werde ich mich mit Herzblut für die Allerthal-Werke AG engagieren.»

Dr. Markus Linnerz, Aufsichtsratsvorsitzender der Allerthal-Werke AG: «Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden und dankt Herrn Grimm für die hervorragende Arbeit und sein hohes Engagement. Wir wünschen Herrn Grimm beruflich wie auch persönlich für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass er dem Unternehmen auch zukünftig verbunden bleiben wird.

Köln, den 17. Oktober 2024

Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Thorsten Grimm

Vorstand der Allerthal-Werke AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (02 21) 8 20 32 – 0

Fax (02 21) 8 20 32 - 30

E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

Internet: www.allerthal.de