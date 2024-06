EQS-News: APONTIS PHARMA AG beruft mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens CFO Thomas Zimmermann in den Vorstand

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Personalie

APONTIS PHARMA AG beruft mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens CFO Thomas Zimmermann in den Vorstand



27.06.2024 / 07:30 CET/CEST

Monheim am Rhein, 27. Juni 2024. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, erweitert mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ihren Vorstand. Um dem wachsenden Portfolio an Single Pill-Kombinationen, der zukünftigen Internationalisierung des Unternehmens sowie der anstehenden Weiterentwicklung der ESG-Strategie Rechnung zu tragen, wird das Ressort Finanzen im Vorstand gestärkt. Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 hat der Aufsichtsrat CFO Thomas Zimmermann mit Vertragslaufzeit bis zum 30. Juni 2027 in den Vorstand berufen. Thomas Zimmermann verantwortet seit dem 1. Januar 2022 als CFO den Finanzbereich der APONTIS PHARMA Gruppe. Seitdem hat er den Finanzbereich weiterentwickelt und maßgeblich an der Neuausrichtung des Unternehmens ab September 2023 mitgewirkt. Er wird das Vorstandsteam nachhaltig verstärken und die Ressorts Finanzen, Investor Relations, Compliance sowie Vertragsmanagement, IT und ESG übernehmen.



Dr. Matthias Wiedenfels, Vorsitzender des Aufsichtsrats der APONTIS PHARMA AG: „Thomas Zimmermann ist ein ausgewiesener Finanzfachmann mit starker Pharma-Expertise und mit den Unternehmensprozessen von APONTIS PHARMA bestens vertraut. Er hat die Neuausrichtung des Unternehmens entschlossen mitgestaltet. Mit zunehmender Anzahl an Single Pill-Kombinationen, der zukünftigen Internationalisierung des Unternehmens sowie für die Herausarbeitung unseres positiven Beitrags für das Thema ESG freuen wir uns, ein starkes Finanz-Ressort auf Vorstandsebene etablieren zu können.“



Thomas Zimmermann, designierter Finanzvorstand der APONTIS PHARMA AG: „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und die Möglichkeit, im Vorstand gemeinsam mit Bruno Wohlschlegel und Thomas Milz sowie dem gesamten Team die weitere Entwicklung von APONTIS PHARMA voranzutreiben. Dabei werde ich mein Augenmerk wie bisher auf leistungsstarke und schlanke Prozesse legen und dies in der Vorbereitung auf die Internationalisierung zukünftig auf ein effektives Risiko- und Vertragsmanagement ausweiten.“



Zusätzliche Informationen: Informationen zu anstehenden Veranstaltungen finden Sie unter https://apontis-pharma.de/finanzkalender sowie die aktuellsten Analysteneinschätzungen unter https://apontis-pharma.de/aktienkurs.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



