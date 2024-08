EQS-News: Appier und Murka erzielen beispielloses Wachstum bei der ROAS mit innovativen Kampagnenstrategien

EQS-News: Appier / Schlagwort(e): Sonstiges

22.08.2024 / 13:30 CET/CEST

Appier und Murka erzielen beispielloses Wachstum bei der ROAS mit innovativen Kampagnenstrategien

LIMASSOL, ZYPERN - Media OutReach Newswire – 21. August 2024 - Appier, ein Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS), das künstliche Intelligenz (KI) zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in Unternehmen einsetzt, freut sich, den Erfolg seiner Kampagne mit Murka, einem internationalen Spieleentwickler, der für seine Social Casinos und Casual Games bekannt ist, verkünden zu dürfen. Unter Einsatz der AIBID-Lösung von Appier erzielte Murka ein erhebliches Wachstum bei seinen Social Casino-Titeln, erreichte eine beeindruckende Rentabilität der Anzeigekosten (return on ad spend, ROAS) und setzte neue Benchmarks in der Online Gaming-Branche.



Seit Oktober 2022 wurde die AIBID-Lösung von Appier als leistungsstarker Partner für die Social Casino-Spiele von Murka eingesetzt. Im Anschluss an den ursprünglichen Erfolg mit Scatter Slots weitete Murka seine Zusammenarbeit mit Appier auf die weiteren Titel Slots Era und Texas Holdem aus. Unter Nutzung der Insights aus früheren Kampagnen hat Appier die Optimierung beschleunigt, durchgängig stabile ROAS-Rates erreicht und sich im Anbieter-Portfolio von Murka profiliert.



Außergewöhnliche ROAS mit Scatter Slots



Murka startete seine Zusammenarbeit mit Appier mit Scatter Slots. Durch die Identifizierung von Nutzern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Kaufs von Social Casino-Spielen erzielte Murka ungeachtet saisonaler Schwankungen ein beeindruckendes Wachstum von 368 %. Die Optimierung des KI-Modells beinhaltete sorgfältige monatliche Bewertungen auf der Basis von Dateneinblicken von MMP (Mobile Measurement Partner) und BI. Dies ermöglicht eine optimale Ressourcenzuteilung und Maximierung der Kapitalrendite (ROI). Darüber hinaus unterstützte Appier Scatter Slots durch die Nutzung der Anzeigengruppe der Käufer von verwandten Produkten innerhalb derselben Gaming-Kategorie. Appier unterstützte Scatter Slots des Weiteren bei der Identifizierung und Akquise von Nutzergruppen mit hoher ROAS. Während der Ferienzeit führte Murka eine strategische Optimierung seiner Cost-per Install (CPI) durch und nutzte die Mobile Web-Inventur mit viermal höheren Impressions und sechsmal höheren Verkaufszahlen als traditionelle Kanäle und setzte so einen neuen Branchen-Benchmark im Online Gaming.



Strategische Optimierung in der Slots Era-Kampagne



Auf der Basis des Erfolgs bei Scatter Slots startete Murka die Slots Era-Kampagne, wobei Insights und Strategien der früheren Aktivitäten genutzt wurden. Die Kampagne wurde eine Woche schneller als üblich intensiviert, erzielte eine CPI-Reduzierung von 11 % und übertraf innerhalb eines einzigen Monats die ROAS-Zielsetzungen. Durch die Konzentration auf den leistungsstarken Mobile Web-Verkehr und den Einsatz anwendungsübergreifender Strategien hielt Murka eine außergewöhnliche ROAS bei, welche die ursprünglich angestrebten Levels deutlich übertraf. Die Zusammenarbeit mit Appier bei zahlreichen Produkten ermöglichte einen reibungslosen Lern- und Optimierungsprozess, der eine kontinuierliche Verbesserung der Kampagnenleistung zur Folge hatte.





Einblicke in Nutzerverhalten und kreative Präferenzen



Eine eingehende Analyse des Nutzerverhaltens und der kreativen Präferenzen stärkte den Erfolg von Murka weiter. Die Einblicke zeigten, dass Nutzer, die sich für Online-Unterhaltung begeistern und sich in der Community engagieren, höhere Bestellwerte aufwiesen, während diejenigen, die nach Wissen streben, eher Installationen vornahmen. Kreative Elemente, die das Konzept „Reichtum durch Glück" betonen, sowie horizontale Werbeformate erwiesen sich als sehr wirksam und führten zu mehr Impressions, Installationen sowie besseren Konversionsraten. Diese Einblicke ermöglichten es Murka, seine Strategien zu verfeinern sowie die Einbindung und Akquise der Nutzer zu verbessern.



Im November 2023 führte Murka erfolgreich sein neues Spiel Texas Holdem ein, wobei es weiterhin auf das Know-how von Appier setzte, um Nutzer mit hoher ROAS zu akquirieren und die Kapitalrenditenziele zu erreichen.



„Unsere Partnerschaft mit Appier war ein Wendepunkt für uns. Die Ergebnisse, die wir bei unseren Social Casino-Titeln – insbesondere Scatter Slots und Slots Era – verzeichnen konnten, waren außergewöhnlich. Die AIBID-Lösung von Appier hat unsere ROAS stabilisiert und erheblich gesteigert, wodurch wir trotz saisonaler Schwankungen ein bemerkenswertes Wachstum erzielen konnten. Die Fähigkeit, datengestützte Insights zu nutzen und unsere Kampagnen passgenau zu optimieren, hat unsere Marketingstrategien von Grund auf verändert und neue Benchmarks in der Branche gesetzt. Wir gehen von einem anhaltenden Erfolg unserer gemeinsamen Entwicklung zur Förderung von Innovation und Spitzenleistungen in der Social Casino-Gamingbranche aus”, erklärte Kazimierz Merklejn, Programmatic User Acquisition Manager von Murka.

Über Murka

Murka Games ist ein internationaler Spieleentwickler, der sich auf Social Casino und Casual Games spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über eine Erfahrung von mehr als einem Jahrzehnt. Seine Titel sind für ihre Innovation bekannt und haben Auszeichnungen wie den Top Publishers Award von App Annie und die EGR Global North America Awards erhalten. Murka Games, das 2019 von der Blackstone Group erworben wurde, begeistert mit seinen Produkten über 5 Millionen Spieler pro Monat in 200 Ländern.