EQS-News: BAUER AG: Prof. Dr. Bastian Fuchs soll Mitglied des Aufsichtsrats werden

Schrobenhausen – Wie die BAUER AG heute bereits in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, gab es Veränderungen im Aufsichtsrat des Unternehmens. Herr Prof. Dr. Bastian Fuchs soll im Rahmen einer Ergänzungsbestellung als neues Mitglied der Anteilseignerseite dem Gericht zur Bestellung in den Aufsichtsrat der BAUER AG vorgeschlagen werden. Es ist zudem geplant, dass Prof. Dr. Bastian Fuchs für den Vorsitz im Aufsichtsrat kandidieren wird. Prof. Dr. Fuchs ist ein äußerst anerkannter Jurist und hat seine Fachbereiche u.a. im Bauvertrags- und Vergaberecht, im internationalen Baurecht und im internationalen Wirtschaftsrecht. Prof. Dr. Fuchs ist darüber hinaus Honorarprofessor für Deutsches und Internationales Baurecht an der Universität der Bundeswehr München, Lehrbeauftragter an der LEUPHANA Universität zu Lüneburg sowie Lehrbeauftragter für Baurecht an der Technischen Universität München. Prof. Dr. Fuchs ist zudem einer der Geschäftsführer der Kanzlei TOPJUS Rechtsanwälte, die der BAUER Gruppe seit vielen Jahren als Rechtsberater verbunden ist. „Wir freuen uns, dass wir Herrn Prof. Bastian Fuchs für den Aufsichtsrat der BAUER AG gewinnen konnten. Er ist ein absoluter Experte in seinem Fach und wird den Aufsichtsrat der BAUER AG fachlich und menschlich sehr gut ergänzen. Er begleitet unser Unternehmen als Rechtberater seit über 20 Jahren, kennt die Strukturen und unser Geschäft sehr gut und ist dem Unternehmen dadurch auch sehr verbunden,“ sagt Peter Hingott, Vorstand BAUER AG. Prof. Bastian Fuchs freut sich ebenso über seine neue Aufgabe: „Durch die jahrelange Befassung mit insbesondere den rechtlichen Belangen des Unternehmens, hatte ich die Möglichkeit viele Bereiche der BAUER Gruppe kennenlernen zu dürfen und mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn ich in dieser neuen Aufgabe einen Beitrag zum Erfolg leisten kann, freue ich mich sehr darüber.“ Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Spezialtiefbau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser . Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2022 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube!

