EQS-News: Biotech-Unternehmen CLINUVEL launcht Photomedizin-Stiftung bei Event von Lady Gaga

Emittent / Herausgeber: Clinuvel Pharmaceuticals LTD / Schlagwort(e): Sonstiges

Biotech -Unternehmen CLINUVEL launcht Photomedizin-Stiftung bei Event von Lady Gaga



07.03.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Biotech-Unternehmen CLINUVEL launcht Photomedizin-Stiftung bei Event von Lady Gaga Malibu, Kalifornien, 07.03.2024 – Das führende Biotech-Unternehmen CLINUVEL nahm vergangene Woche an einer exklusiven Veranstaltung im Haus von Lady Gaga und Michael Polansky in Malibu teil, bei der die bedeutendsten Investoren und Philanthropen Kaliforniens zusammenkamen. Die Veranstaltung wurde von Lady Gaga und Herrn Polansky sowie von Sean Parker und Alexandra Parker ausgerichtet und warf ein Schlaglicht auf die bahnbrechende Arbeit von CLINUVEL, einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen, dessen innovative Melanocortin-Therapien das Leben von Patienten mit dem höchsten Risiko für Lichtschädigungen und Hautkrebs verändern. Herr Parker und Herr Polansky unterstützen CLINUVEL seit mehr als 15 Jahren und sehen eine Übereinstimmung zwischen dem bahnbrechenden medizinischen Ansatz des Unternehmens und der wegweisenden Arbeit des Parker Institute for Cancer Immunotherapy, das sich für eine Revolutionierung der Gesundheitsversorgung einsetzt. Bei einem familiären Dinner unter der Leitung des Chefkochs Evan Funke des Los-Angeles-Hotspots „Felix Trattoria“ stellten die Gastgeber die Behandlungsmethoden des aktuell vielversprechendsten biopharmazeutischen Unternehmens im Bereich der Photomedizin vor. Diese seien der Beginn einer neuen Ära für die Behandlung von durch Licht verursachte Krankheiten, so der CEO von CLINUVEL, Dr. Philippe Wolgen. Untermahlt wurde die Präsentation durch eine Darbietung des mit einem Grammy ausgezeichneten Attacca Quartetts. Die Zukunft der Photomedizin 25 Jahre lang erbrachte CLINUVEL einen Konzeptnachweis, indem es Patientengruppen behandelte, deren Bedürfnisse von der Pharmaindustrie übersehen worden waren. Dazu gehörten unter anderem jene Menschen, die an den genetischen Erkrankungen Erythropoetische Protoporphyrie (EPP), Xeroderma pigmentosum (XP) und der Hauterkrankung Vitiligo erkrankt sind, bei der die Haut Betroffener ihre Pigmentierung verliert. Im Jahr 2014 entwickelte CLINUVEL die weltweit einzige, zugelassene Behandlung für EPP und trug damit zur beschleunigten Fortentwicklung von CLINUVEL zu einem profitablen, sich selbst tragenden und dynamischen Unternehmen bei. Das Unternehmen erforscht nun das enorme Potenzial seiner Technologie: Wie kann CLINUVELs umfassendes Wissen über Melanocortine genutzt werden, um weit verbreitete Gesundheitsprobleme zu behandeln, die die Haut, das Gehirn und das Nervensystem betreffen? Die Technologie von CLINUVEL hat das Potenzial, über die pharmazeutische Welt hinaus den Hautpflegemarkt zu revolutionieren. Nach 43 Jahren Forschung im Bereich der Photomedizin bringt das Unternehmen PhotoCosmetics auf den Markt, eine Reihe fortschrittlicher Hautpflegeprodukte, die auf einer Gruppe von Peptiden, den Melanocortinen, basieren. CLINUVEL revolutioniert die Gesundheitsversorgung für Bedürftige Philanthropie ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Lady Gaga und Michael Polansky sowie Sean Parker und Alexandra Parker. CLINUVEL teilt ihre Leidenschaft für die Schaffung langfristiger Veränderungen und die grundlegende Verbesserung des Lebens der Patienten. Auf der Veranstaltung in Malibu kündigte CLINUVEL die Photomedicine Foundation an, der Michael Polansky als Treuhänder angehören wird. Die Initiative wird denjenigen helfen, die am stärksten von belastenden Erkrankungen infolge von Sonneneinstrahlung betroffen sind. Über die Stiftung bringt CLINUVEL sein weltweit führendes Fachwissen direkt in jene Bevölkerungsgruppen, die sich keine Behandlung leisten können. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftige Patienten in Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika zu unterstützen, die einem extremen Risiko für Lichtschäden und Hautkrebs ausgesetzt sind. Michael Polansky sagt: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Investoren sich um Unternehmen bemühen, deren Missionen über die Gewinnerzielung hinausgehen, indem sie die Entwicklung von Technologien unterstützen, die das Leben der Menschen sinnvoll und nachhaltig verbessern können. CLINUVEL ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das sich die Verbesserung der menschlichen Gesundheit zum Ziel gesetzt hat. Ich freue mich, Kurator der Photomedicine Foundation zu werden, die eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Lebens von Menschen mit lichtbedingten Erkrankungen spielen wird, die keinen Zugang zu lebensrettender medizinischer Versorgung haben.“ Sean Parker sagt: „CLINUVEL ist eines der innovativsten Life-Sciences-Unternehmen, die es heute gibt. Mit einem Management, das die Geduld hat, eine lange Entwicklungszeit durchzustehen. Sowohl die bahnbrechende Melanocortin-Technologie als auch der nachhaltige Geschäftsplan werden die Welt der Biopharmazeutika und der Luxus-Hautpflege verändern. Die Photomedicine Foundation ist eine willkommene Ergänzung für ein Unternehmen, das sich wie kein anderes auf einem Wachstumspfad befindet.“ CLINUVELs CEO, Dr. Philippe Wolgen sagt: „Sean Parker und Michael Polansky scheuen sich bei ihrer Mission nicht die üblichen Regeln zu sprengen und die Wissenschaft voranzubringen sowie die globale Gesundheit zu verbessern. CLINUVEL ist dankbar für ihre Unterstützung bei der Umsetzung unserer pharmazeutischen Technologie in PhotoCosmetics und bei der Unterstützung unterversorgter Bevölkerungsgruppen. Für CLINUVEL zeichnet sich eine glänzende Zukunft ab.“ Über die CLINUVEL Gruppe: CLINUVEL ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen, dessen bahnbrechende Melanocortin-Technologie das Feld der Photomedizin revolutioniert hat. In den letzten 25 Jahren hat die Arbeit von CLINUVEL die wissenschaftlichen Erkenntnisse erweitert, Durchbrüche in der Medizintechnik erzielt und das Leben von Patienten verändert. Das Unternehmen hat SCENESSE® (Afamelanotid) entwickelt und vermarktet, die weltweit einzige zugelassene Behandlung zur Prävention von Phototoxizität bei erwachsenen Patienten mit EPP. Die Behandlung wurde 2019 von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassen und ist auch für den kommerziellen Vertrieb in Europa, Israel und Australien zugelassen. CLINUVEL führt klinische Studien durch, um die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Melanocortin-Technologie bei der Behandlung schwerer Erkrankungen wie Xeroderma pigmentosum (XP), Vitiligo und arteriellem ischämischem Schlaganfall zu bewerten. Im Jahr 2023 kündigte das Unternehmen mit der Einführung seines ersten photokosmetischen Produkts CYACÊLLE, einem polychromen Sonnenschutz, seine Expansion in die Hautpflege an.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.