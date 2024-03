EQS-News: Biotest erreicht EBIT Prognose 2023

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Biotest erreicht EBIT Prognose 2023



29.02.2024 / 07:45 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Biotest erreicht EBIT Prognose 2023 Vorschlag an die diesjährige ordentliche Hauptversammlung, den Vorzugsaktionären die Vorzugsdividende für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Nachzahlung der Vorzugsdividende für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten Dreieich, 29. Februar 2024. Das EBIT hat sich im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen und noch nicht testierten Zahlen auf 143 Mio. € nach - 16,6 Mio. € im Vorjahr erheblich verbessert. Damit liegt das erzielte EBIT in der Mitte der prognostizierten Bandbreite von 130 Mio. € und 170 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2023 erreichte die Biotest Gruppe die Umsatzerlöse in Höhe von 684 Mio. € nach 516,1 Mio. € im Vorjahr. Hierin enthalten sind der Umsatzanteil aus der mit Grifols abgeschlossenen Vereinbarung zu Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen, sowie Einmaleffekte aus der Veränderung im Konsolidierungskreis. Die zuvor genannten vorläufigen und noch nicht testierten Zahlen der Biotest Gruppe werden nach IFRS ermittelt. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, an die Vorzugsaktionäre die Vorzugs-dividende für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Nachzahlung der Vorzugs-dividende für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten. Aufgrund eines Bilanzverlustes im Geschäftsjahr 2022 hatte die Biotest AG im vergangenen Jahr keine Dividenden ausgezahlt. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und den Geschäftsbericht wird Biotest am 28. März 2024 veröffentlichen. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)
Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

