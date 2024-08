EQS-News: bioxxmed AG setzt Kapitalherabsetzung um

EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges

bioXXmed AG setzt Kapitalherabsetzung um Darmstadt, 09. August 2024 – Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22.12.2023 wurde beschlossen, das Grundkapital der bioXXmed AG (Frankfurt Basic Board: DE000A0KFRJ1) in einem ersten Schritt von EUR 5.137.498,00 auf EUR 5.137.490,00 zu reduzieren, was durch Einziehung von insgesamt acht Aktien, die der Gesellschaft von einer Aktionärin unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind, ermöglicht wird. Nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222ff AktG erfolgt in einem weiteren Schritt die Herabsetzung des Grundkapitals durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1 auf nunmehr EUR 513.749,00. Diese Kapitalmaßnahmen wurden am 9. Juli 2024 in das Handelsregister eingetragen, so dass die entsprechende Satzungsänderung wirksam geworden ist. Am 12. August 2024 wird die Umstellung der Notierung der Aktien der bioXXmed AG im Verhältnis 10:1 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und den weiteren Handelsplätzen der Aktie erfolgen sowie nachfolgend die entsprechenden Umbuchungen in den Depots der Aktionäre von den Depotbanken vorgenommen. Die Aktie wird ab dem 12. August 2024 unter der neuen ISIN DE000A4BGGE4 gehandelt werden. Bei Fragen zur technischen Umsetzung erhalten Sie weitere Informationen bei Ihrer depotführenden Bank oder durch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 8. August 2024, die auch auf der Webseite der Gesellschaft zu finden ist: https://bioxxmed.ag/corporate-news/ Über bioXXmed AG bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Gebiet der Behandlung von schwer behandelbaren, chronischen Wunden. Das führende Produkt ist DermaPro® zur Behandlung von chronischen Wunden, beispielsweise auf Basis von Diabetes. DermaPro® befindet sich derzeit in der Entwicklung für eine Zulassung als Medizinprodukt in USA und EU. Innovationsträger von DermaPro® ist die rancoderm GmbH. An dieser Gesellschaft ist bioXXmed zu 100% beteiligt. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Butzbacher Weg 6 64289 Darmstadt Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag



