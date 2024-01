EQS-News: centrotherm liefert thermische Produktionsanlagen an US Solarzellenhersteller Suniva

EQS-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

centrotherm liefert thermische Produktionsanlagen an US Solarzellenhersteller Suniva



29.01.2024 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Blaubeuren, 29. Januar 2024 – Das US-amerikanische Unternehmen Suniva Inc. hat im Oktober 2023 angekündigt, seine bestehende Produktionsstätte für hocheffiziente Solarzellen in Norcross, Georgia, wieder in Betrieb zu nehmen und mit moderner Produktionstechnologie auszustatten. Für die thermischen Prozessschritte Annealing, Diffusion und PECVD (Anti-Reflexionsbeschichtung und Passivierung) wird centrotherm im Januar das letzte von insgesamt drei Anlagenpaketen für die Produktionslinie mit einer geplanten Jahreskapazität von einem Gigawatt liefern. Suniva ist der größte Hersteller von hocheffizienten monokristallinen Silizium-Solarzellen in Nordamerika und beabsichtigt, die jährliche Produktionskapazität weiter auf bis zu 2,5 GW zu erhöhen. "Die Wiedereröffnung der Produktion in Norcross ist der erste Schritt zum Wiederaufbau der Solarzellenproduktion in den Vereinigten Staaten, der die Energieunabhängigkeit und -sicherheit unseres Landes stärken wird", betont Matt Card, Präsident und Chief Operating Officer von Suniva. Jan von Schuckmann, Vorstandsvorsitzender von centrotherm, ergänzt: "centrotherm hat bereits 2008 und 2009 schlüsselfertige Produktionslinien an Suniva geliefert und wir sind stolz darauf, zum Wiederaufschwung der Photovoltaikindustrie in den USA beizutragen. Im Rahmen des Inflation Reducion Act, der die heimische Produktion von Anlagen für saubere Energie stärkt, erwarten wir weitere Impulse aus dem US-Markt." Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten mehr als 600 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft – GREEN | SMART | EFFICIENT. centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Internet: www.centrotherm.de

WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapital-

erhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland Kontakt centrotherm: Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: nathalie.albrecht@centrotherm.de

29.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com