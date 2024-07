EQS-News: cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2024: deutliche Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2024: deutliche Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten



12.07.2024 / 14:03 CET/CEST

München, 12. Juli 2024 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 abgehalten. Sämtliche zur Beschlussfassung stehende Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären mit deutlicher Mehrheit angenommen. Insgesamt waren bei der virtuellen Hauptversammlung rund 80 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Abschlussprüfers stimmten die Aktionäre der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zu. Ferner wurden kleinere Satzungsänderungen beschlossen. Außerdem gab der Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Singer bekannt, dass der Vertrag mit Markus Cserna, Gründer und CTO der cyan AG, bis Ende 2027 verlängert wurde.



Alexander Singer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der cyan AG: „Wir bedanken uns für das Vertrauen sowie das Engagement der Aktionärinnen und Aktionäre. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Vorstand mit dem Verkauf des BSS/OSS-Segments und der Fokussierung auf das Kerngeschäft Cybersecurity einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von cyan erreicht. Mit diesem Schritt wurde die Konzernstruktur verschlankt, operative Kosten reduziert und die Basis für mittelfristig profitables Wachstum gelegt. Damit ist cyan in einem wichtigen Zukunftsmarkt bestens positioniert. Zusätzlich freut es mich besonders, dass wir den Vertrag mit Herrn Cserna verlängern konnten. Dies ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, um den Technologieausbau weiter voranzutreiben.“



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Der Rückhalt und der Dialog mit unseren Investoren auf der Hauptversammlung hat mich darin bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ausgehend von einer steigenden Anzahl der Endkunden werden wir die wiederkehrenden Umsätze weiter steigen. Auch bei der Profitabilität machen wir große Fortschritte. Wir freuen uns, mit unseren Aktionären den Zielen kontinuierlich näherzukommen.“



Markus Cserna, CTO der cyan AG: „Als Gründer und langjähriger Vorstand der cyan Gruppe ist es mir eine Herzensangelegenheit, die Unternehmensentwicklung gemeinsam mit meinem Team weiter zu begleiten. Unsere Technologielösungen bieten einen umfassenden Schutz vor den Gefahren des Internets. Mit dem kontinuierlichen Ausbau unserer Produktpalette und konsequenten technischen Weiterentwicklungen können Millionen Endkunden die Möglichkeiten der digitalen Welt voll ausschöpfen. So machen wir das Internet zu einem sichereren Ort.“

Weitere detaillierte Informationen zur Hauptversammlung und den Abstimmungsergebnissen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter: https://ir.cyansecurity.com/de/publikationen/

