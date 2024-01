EQS-News: DEFAMA mit bedeutenden Vermietungserfolgen

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

DEFAMA mit bedeutenden Vermietungserfolgen



29.01.2024 / 12:01 CET/CEST

DEFAMA mit bedeutenden Vermietungserfolgen

• Neuabschluss und Verlängerung mehrerer größerer Mietverträge

• Investitionen von 1,5 Mio. € steigern Nettomieten um 650 T€ p.a.

• Funds From Operations (FFO) erreichen 11,6 Mio. € bzw. 2,42 € je Aktie

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat in einigen Bestandsobjekten neue langfristige Mietverträge abgeschlossen, die insgesamt zu einer Steigerung der annualisierten Nettomieten um rund 650 T€ und zu einer Erhöhung der Vermietungsquote auf über 96% führen.



So konnte DEFAMA für das HanseCenter Gardelegen neue Verträge mit Kaufland über eine auf rund 5.600 qm vergrößerte Fläche und über die Ansiedlung eines Fitness-Studio auf gut 1.200 qm schließen. Ferner wird ein Barber Shop, der in der Region schon mehrere andere Standorte betreibt, im HanseCenter einziehen. Ausgehend von lediglich etwas über 60% beim Erwerb im April 2021 steigt der Vermietungsstand im Objekt damit auf fast 90%. Die Jahresnettomiete des HanseCenter wird sich von anfangs weniger als 600 T€ auf künftig mehr als 1,1 Mio. € erhöhen.



Einen weiteren bedeutenden Vermietungserfolg erzielte DEFAMA in Wolfsburg-Nordsteimke. Hier konnte ein Fitness-Studio für die Fläche von gut 1.500 qm im Obergeschoss gewonnen werden. Von einer Büro-/Lagerfläche im Keller abgesehen ist das Objekt damit vollvermietet. In Sangerhausen wurde die letzte Leerfläche an ein Sozialkaufhaus vermietet. Zudem steht in Brand-Erbisdorf ein langfristiger Mietvertrag für die ehemalige Deichmann -Fläche kurz vor dem Abschluss. Mieter wird hier eine regionale Getränkemarktkette.



Des Weiteren gelang in den vergangenen Wochen in einer ganzen Reihe von Objekten die Verlängerung von Ankermietverträgen um durchschnittlich gut 5 Jahre. Hierfür waren keine Investitionen nötig. Die Mieten lagen in allen Fällen über dem Niveau beim Erwerb durch DEFAMA. So konnte der Vertrag mit EDEKA in Harzgerode ebenso wie der Mietvertrag mit Netto in Görlitz, mit NORMA in Florstadt und in Gebhardshain, mit LIDL in Traben-Trarbach, mit Rossmann in Wolfsburg und mit toom in Zeitz jeweils mehrjährig verlängert werden. Bei letzterem handelt es sich um einen der zehn größten Mietverträge im gesamten Portfolio.



In die Flächen der neu einziehenden Mieter wird DEFAMA insgesamt rund 1,5 Mio. € investieren. Durch die erfolgten Vertragsverlängerungen werden jährliche Mieterträge von gut 1,3 Mio. € langfristig gesichert. Bezogen auf die jeweiligen Laufzeiten entspricht dies Mieterlösen von insgesamt 10 Mio. €. Die Mieterträge des Gesamtportfolios werden sich nach Abschluss aller Baumaßnahmen durch die geschlossenen neuen Verträge und Nachträge zu Bestandsmietverträgen auf mehr als 24 Mio. € p.a. erhöhen. Der annualisierte FFO steigt damit auf 11,6 Mio. € bzw. 2,42 € je Aktie.



