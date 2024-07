EQS-News: Deutsche Payment A1M SE plant Zahlungsverkehr mit smarten, kosteneffizienten Tools.

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Payment A1M SE plant Zahlungsverkehr mit smarten, kosteneffizienten Tools.



18.07.2024 / 11:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News



Deutsche Payment A1M SE plant Zahlungsverkehr mit smarten, kosteneffizienten Tools. Berlin, 18. Juli 2024 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt heute ihre strategischen Pläne zur Entwicklung zweier innovativer Zahlungslösungen bekannt: Ein Gateway-Light System und ein Request-to-Pay (RtP) Tool. Mit diesen Produkten positioniert sich das Unternehmen im modernen digitalen Zahlungsverkehr und erschließt neue Wachstumspotenziale.

Highlights:

1. Gateway-Light System: Entwicklung eines schlanken Weiterleitungsdienstes mit eigenem Web-Paymentfrontend

Integration mit bestehendem Billing Tool zur Konsolidierung von Abrechnungsdaten

Einheitliche Darstellung von Abrechnungen verschiedener Partnerbanken und PSPs 2. Request-to-Pay (RtP) Tool: Innovative Lösung für E-Commerce, elektronische Rechnungsstellung und wiederkehrende Zahlungen

Prognose eines Umsatzpotenzials von 50-200 Mio. Euro bis 2025 im europäischen RtP-Markt

Synergien mit bestehenden Produkten und Erschließung des B2C-Marktes „Mit unserem zweigleisigen Ansatz adressieren wir gezielt die wachsenden Anforderungen im digitalen Zahlungsverkehr“, erklärt Alexander Herbst, CEO der Deutschen Payment A1M SE. „Unser Gateway-Light System wird die Zahlungsabwicklung vereinfachen, während unser RtP-Tool perfekt mit den ab 2025 verpflichtenden Instant Payments harmonieren wird. Insbesondere sollen Integrationsaufwände in das System der Deutschen Payment A1M damit minimiert werden. Beide Lösungen bieten unseren Kunden einen echten Mehrwert.“

Das Unternehmen plant die schrittweise Einführung beider Systeme, wobei das Gateway-Light die bestehende Produktpalette wie Billig-Tools ergänzt und das RtP-Tool neue Marktchancen eröffnet. Dabei setzt die Deutsche Payment A1M SE auf agile Entwicklungsprozesse.



Herbst fügt hinzu: „Unser Asset-Light Ansatz ermöglicht es uns, flexibel und kosteneffizient auf Marktanforderungen zu reagieren. Mit diesen Tools erschließen wir nicht nur neue Kundengruppen, sondern schaffen auch Potenzial für innovative Geschäftsmodelle und Cross-Selling-Möglichkeiten.“ Marktforschungen zeigen eine hohe Akzeptanz für RtP-basierte Lösungen: Laut einer Studie der Europäischen Bankenvereinigung sind 80% der befragten Unternehmen in Europa offen für solche Produkte. Im E-Commerce-Bereich liegt die potenzielle Nutzungsbereitschaft sogar bei über 90%.

Die Deutsche Payment A1M SE ist zuversichtlich, durch ihre frühzeitige Positionierung mit beiden innovativen Lösungen signifikante Wettbewerbsvorteile zu erzielen und ihre Stellung als innovativer Zahlungsdienstleister weiter auszubauen.



Kontakt: Deutsche Payment A1M SE – Unternehmenskommunikation

Karl-Liebknecht-Straße 29 A

10178 Berlin

E-Mail:



Über Deutsche Payment

Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter:

Highlights:1. Gateway-Light System:2. Request-to-Pay (RtP) Tool:Kontakt: Deutsche Payment A1M SE – UnternehmenskommunikationKarl-Liebknecht-Straße 29 A10178 BerlinE-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche PaymentDeutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

18.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com