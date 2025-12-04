Doralis Aktie
WKN DE: A2P74C / ISIN: DE000A2P74C5
|
04.12.2025 14:26:03
EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit Green Banana Group für BNPL-Lösungen.
|
EQS-News: Deutsche Payment A1M SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit Green Banana Group für BNPL-Lösungen.
Berlin, 04. Dezember 2025 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit der Green Banana Group bekannt. Die Vereinbarung wurde am 03. Dezember 2025 unterzeichnet.
Partnerschaft im Wachstumsmarkt Buy Now Pay Later
Im Rahmen der Kooperation wird Deutsche Payment künftig BNPL-Lösungen (Buy Now Pay Later) der Green Banana Group in ihr Produktportfolio integrieren. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot um einen der am schnellsten wachsenden Bereiche im Payment-Sektor.
Die Green Banana Group ist ein etablierter Anbieter von BNPL-Lösungen mit einem Netzwerk von über 70 BNPL-Anbietern. Durch die Partnerschaft erhalten Merchants der Deutsche Payment Zugang zu diesem Netzwerk über eine einzige Integration.
Mehrwert für Merchants
Die BNPL-Integration bietet Händlern wesentliche Vorteile:
„Mit der Green Banana Partnerschaft komplettieren wir unser Payment-Ökosystem um einen entscheidenden Baustein", erklärt Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE. „BNPL ist längst kein Nischenprodukt mehr, sondern ein wesentlicher Conversion-Treiber im E-Commerce. Unsere Merchants können ab sofort von diesem Wachstumsmarkt profitieren."
Ausblick
Die Integration der BNPL-Lösungen ist ab sofort verfügbar. Deutsche Payment erwartet aus der Partnerschaft zusätzliche recurring Umsätze im Geschäftsjahr 2026.
Über Deutsche Payment A1M SE:
Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet strategische Payment-Lösungen für den E-Commerce und POS-Bereich, darunter Payment-Consulting, Kostenoptimierung (SaveMyFees), ISO-Tätigkeiten und innovative Zahlungslösungen.
Über Green Banana Group
Die Green Banana Group betreibt eine führende BNPL-Cloud-Plattform, die Händler mit über 70 Buy Now Pay Later Anbietern verbindet. Mit Autorisierungsraten von über 85% und Abdeckung in mehr als 14 Ländern ermöglicht die Plattform maximale Conversion bei minimaler Integration.
Kontakt:
Deutsche Payment A1M SE
E-Mail: alexander.herbst@deutsche-payment.com
ISIN: DE000A2P74C5
04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Payment A1M SE
|Unter den Linden 40
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 030 81454860
|Fax:
|+ 49 40 6378 5423
|E-Mail:
|info@deutsche-payment.com
|Internet:
|www.deutsche-payment.com
|ISIN:
|DE000A2P74C5
|WKN:
|A2P74C
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2240586
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2240586 04.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Doralis SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu Doralis SE Inhaber-Aktmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Doralis SE Inhaber-Akt
|1,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.