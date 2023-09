EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Deutsche Familienversicherung bleibt Versicherungspartner von Eintracht Frankfurt

EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

Corporate News Deutsche Familienversicherung bleibt Versicherungspartner von Eintracht Frankfurt Frankfurt am Main, 27. September 2023 Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (Deutsche Familienversicherung), der führende Direktversicherer aus Frankfurt, hat die Partnerschaft mit der Eintracht Frankfurt Fußball AG um drei Jahre verlängert. Die Deutsche Familienversicherung ist seit Beginn der Saison 2011/2012 Sponsor von Eintracht Frankfurt, u. a. als Versicherungspartner und Strategischer Partner (vormals Premium-Partner). Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird durch den neu abgeschlossenen Vertrag bis ins Jahr 2026 weitergeführt und in den Bereichen des Vereins und der Versicherungsangebote für Mitglieder intensiviert. Seit über zehn Jahren ist die Deutsche Familienversicherung an der Seite von Eintracht Frankfurt, unabhängig davon, ob in der zweiten Bundesliga oder der Champions League. Aufgrund der engen Verbundenheit freut es mich besonders, dass es uns erstmals gemeinsam mit der Eintracht gelungen ist, greifbare Mehrwerte für die Fans und Mitglieder der Eintracht zu schaffen. Über den Eintracht-Versicherungsshop und den dort zu Vorteilskonditionen angebotenen Versicherungsprodukten für Eintracht-Mitglieder sowie die Integration der innovativen On-Demand Unfallversicherung DFV Snap in die mainaqila-App erhoffen wir uns eine stärkere Wahrnehmung als loyaler Partner des Bundesligisten, sowie eine damit einhergehende deutliche Steigerung der Markenbekanntheit der Deutschen Familienversicherung, kommentiert Ansgar Kaschel, Vertriebsvorstand der Deutschen Familienversicherung. Fokus auf den Verein und die Mitglieder als Strategischer Partner In der Funktion als Versicherungspartner von Eintracht Frankfurt bietet die Deutsche Familienversicherung über den sogenannten Eintracht-Versicherungsshop (www.eintracht-versicherungsshop.de) Testsieger-Produkte mit exklusiven Vorteilen für Eintracht-Mitglieder an. Zusätzlich wird ab sofort über die Eintracht-App mainaqila die On-Demand Unfallversicherung DFV Snap allen Fans und Stadionbesuchern mit besonderen Vorteilen für Mitglieder angeboten. Bei DFV Snap handelt es sich um eine 24-Std. On-Demand Unfallversicherung, welche alle SGE Fans auf der Reise durch Europa, nach Abschluss in der mainaqila-App, schützen wird. Für Eintracht Frankfurt Mitglieder gilt der Schutz exklusiv 48-Std. Die Deutsche Familienversicherung wird den kommunikativen Fokus auf die Fans und Mitglieder von Eintracht Frankfurt behalten und ab der Saison 2023/24 als Strategischer Partner und Versicherungspartner von Eintracht Frankfurt weiterarbeiten. Zwei Adler für Frankfurt Aufgrund der besonderen Bedeutung für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt von Eintracht Frankfurt in Frankfurt am Main, im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus, ist der vorliegende Vertrag auch strategischer Bestandteil der ESG-Strategie der Deutschen Familienversicherung. Als Frankfurter Unternehmen fördert die Deutsche Familienversicherung mit dieser Partnerschaft die Nachhaltigkeitsbemühungen von Eintracht Frankfurt insbesondere in den Bereichen Fans & Mitglieder, Antidiskriminierung, Soziales Engagement, Innovation und Umweltbewusstsein.



