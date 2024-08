EQS-News: Die Splendid Gruppe im ersten Halbjahr 2024

EQS-News: Splendid Medien AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Sonstiges

Die Splendid Gruppe im ersten Halbjahr 2024



30.08.2024 / 07:57 CET/CEST

Die Splendid Gruppe im ersten Halbjahr 2024 (Köln, 30. August 2024) – Die Splendid Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Zuwachs sowohl im Konzernumsatz als auch im Konzern-EBIT und liegt damit im Rahmen der für das Gesamtjahr 2024 kommunizierten Gesamtjahres-Prognose. Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 21,5 Mio. (Vorjahr: EUR 18,3 Mio.). Die Umsatzentwicklung war im Wesentlichen beeinflusst durch Zuwächse in den Auswertungsstufen Lizenzen und Kino, welche die rückläufigen Umsätze im Bereich Home Entertainment sowie im Segment Services überkompensieren konnten. Unter Berücksichtigung überproportional gestiegener Herstellungs- und Vertriebskosten im Zusammenhang mit dem gegenüber dem Vorjahreszeitraum veränderten Umsatzmix einerseits sowie aus einem deutlichen Rückgang der Verwaltungskosten und höheren sonstigen betrieblichen Erträgen andererseits erwirtschaftete der Konzern ein EBIT in Höhe von EUR 1,2 Mio. (Vorjahr: EUR 1,0 Mio.). Die Konzern-EBIT-Marge lag mit 5,6% auf Vorjahresniveau. Es wurde ein Konzernperiodengewinn von EUR 0,9 Mio. (Vorjahr: EUR 0,6 Mio.) erwirtschaftet. Das Ergebnis je Aktie beläuft sich damit auf EUR 0,09 (Vorjahr: EUR 0,06). Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich aufgrund des Konzernperiodenergebnisses zum Stichtag auf EUR 12,7 Mio. (31.12.2023: EUR 11,8 Mio.), womit die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag auf 41,1% (31.12.2023: 35,4%) angestiegen ist. Unter Berücksichtigung der Segmentumsatzplanungen sowie der erwarteten Kostenverläufe im zweiten Halbjahr 2024 rechnet der Vorstand nach wie vor mit einem Konzernumsatz in der Bandbreite zwischen EUR 41,0 Mio. und EUR 46,0 Mio. sowie mit einem Konzern-EBIT in der Bandbreite zwischen EUR 3,0 Mio. und EUR 4,0 Mio. Der Halbjahresfinanzbericht 2024 steht ab sofort auf www.splendidmedien.com zum Download bereit. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0172-255 33 22 karin.opgenoorth@splendid-medien.com

karin.opgenoorth@splendid-medien.com

