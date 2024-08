EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG: Umfirmierung erfolgt / Neuausrichtung der DWK nimmt weiter Fahrt auf

EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

DWK Deutsche Wasserkraft AG: Umfirmierung erfolgt / Neuausrichtung der DWK nimmt weiter Fahrt auf Anstehende Barkapitalerhöhung als erster Finanzierungsbaustein durch Großaktionäre vollständig garantiert

Erfahrenes Management prüft intensiv aussichtsreiche Projekte und ist signifikant selbst an DWK Deutsche Wasserkraft beteiligt Hamburg, 30. August 2024 – Die DWK Deutsche Wasserkraft AG („DWK”, ISIN: DE000A2AAB74 & DE000A289VN8) hat ihre Umfirmierung mit der Eintragung des Namens ins Handelsregister erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde ein weiterer Schritt der neuen Ausrichtung der DWK Deutsche Wasserkraft (ehem. CGift AG) als unabhängiger Stromerzeuger, IPP, aus Wasserkraft umgesetzt. Die im Zuge der Neuausrichtung geplante und von der Hauptversammlung beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre der DWK um 300.000 neue Aktien (vgl. Corporate News vom 15. Juli 2024) wird nunmehr zeitnah umgesetzt. Der DWK liegen inzwischen verbindliche Zusagen von Aktionären der Gesellschaft vor, mit denen eine Übernahme sämtlicher Aktien garantiert wird (Backlog-Vereinbarung). Der voraussichtliche Ausgabepreis der Aktien liegt bei 1,10 Euro je Aktie. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten werden. Das Grundkapital erhöht sich nach der Durchführung der Kapitalerhöhung auf 2.208.464 Mio. Euro eingeteilt in ebenso vielen nennwertlose Stückaktien. Derweil prüft das erfahrene Management der DWK erste attraktive Projekte und fokussiert sich dabei der Strategie der Gesellschaft entsprechend auf Small Hydro Power Wasserkraftwerke. Das Managementteam, bestehend aus Jan Erik Schulien und Henning Rath, ist selbst auch mit 7,5 Prozent an der DWK beteiligt und plant eine weitere Aufstockung der Beteiligung. Jan Erik Schulien, Co-CEO der DWK Deutsche Wasserkraft AG: „Wir setzen die Neuausrichtung der DWK konsequent um. Die nun erfolgte Umfirmierung ist dafür ein deutliches Signal. Die Garantieerklärung von Großaktionären für die Übernahme der Kapitalerhöhung als ersten Finanzierungsbaustein der Neuausrichtung zeigt, dass wir Investoren an unserer Seite haben, die von den operativen Potenzialen der DWK hochgradig überzeugt sind und unser Wachstum unterstützen. Dies gilt auch für mich und Henning Rath, weshalb wir mit 7,5 Prozent an der DWK beteiligt sind und unseren Aktienbestand künftig weiter erhöhen wollen.“ Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

