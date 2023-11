EQS-News: EASY SOFTWARE AG erwirbt die PROXESS Gruppe

EQS-News: EASY Software AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

EASY SOFTWARE AG erwirbt die PROXESS Gruppe



13.11.2023 / 12:26 CET/CEST

EASY SOFTWARE AG erwirbt die PROXESS Gruppe

Die EASY SOFTWARE AG gibt bekannt, dass sie mit Kaufvertrag vom heutigen Tag alle Geschäftsanteile an der PROXESS Holding GmbH mit Sitz in Berlin erworben hat. Die PROXESS Holding GmbH und ihre Tochtergesellschaft PROXESS GmbH (PROXESS Gruppe) sind mit rund 100 Mitarbeitern an den Standorten Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Leipzig und Thayngen (Schweiz) im Bereich der Dokumenten-Management-Systeme (DMS) tätig. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die PROXESS Gruppe einen Umsatz zwischen 10 und 11 Mio. Euro.

Verkäufer sind die Beta Systems Software Aktiengesellschaft als Mehrheitsgesellschafterin der PROXESS Holding GmbH sowie Mitglieder des Managements der PROXESS Gruppe. Das Transaktionsvolumen (einschließlich Schulden) beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. EASY SOFTWARE AG finanziert den Kaufpreis für die Transaktion über ein Gesellschafterdarlehen der Mehrheitsaktionärin deltus 36. AG. Die Transaktion wird voraussichtlich noch im November 2023 vollzogen und muss nicht von Kartell- oder anderen Behörden freigegeben werden.

Für einen Zeitraum von voraussichtlich etwa einem Jahr wird die Verkäuferin Beta Systems Aktiengesellschaft gegenüber der PROXESS Gruppe Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Buchhaltung und Lohnabrechnung erbringen.





13.11.2023 CET/CEST

