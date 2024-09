EQS-News: Enapter AG: Ivan Gruber wird CTO

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

CORPORATE NEWS Enapter AG: Ivan Gruber wird CTO  Ivan Gruber verfügt über weitreichende Erfahrungen im Bereich der Wasserstoff-Technologie  Die Vorstandserweiterung trägt dem weiteren Wachstum der Enapter-Gruppe Rechnung Berlin, 03. September 2024. Der Aufsichtsrat der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat mit Wirkung zum 1. September 2024 Ivan Gruber zum Chief Technology Officer (CTO) der Gesellschaft bestellt. Das nunmehr dreiköpfige Vorstandsteam besteht aus Dr. Jürgen Laakmann (CEO), Gerrit Kaufhold (CFO) und Ivan Gruber (CTO). Nach seinem Studium an der ETH Zürich und Stationen bei Mckinsey und Durst Phototechnik AG war Ivan Gruber über einige Jahre bei GKN Automotive als Ingenieur für die Systemtests im Bereich der Elektromobilität verantwortlich. Zuletzt war er als Vice President bei GKN Hydrogen, einem internationalen Hersteller von grünen Wasserstoffspeichern, in Südtirol tätig. Mit dem erweiterten Vorstandsteam stärkt Enapter seine Marktposition und forciert weiterhin seine Wachstumsstrategie. Armin Steiner, Aufsichtsratsvorsitzender von Enapter: „Wir freuen uns, dass wir mit Ivan Gruber einen ausgewiesenen Experten im Bereich Wasserstoff für den Enapter-Vorstand gewinnen konnten. Mit diesem stark aufgestellten Vorstandsteam ist die Enapter für das weitere internationale Wachstum bestens gerüstet und kann ihre innovativen Produktentwicklungen noch fokussierter vorantreiben.“ Über Enapter Enapter ist der Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovativen Geräten, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei über 340 Kunden in mehr als 50 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02. Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

