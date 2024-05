EQS-News: fox e-mobility AG: weitere Umfinanzierung im Umfang von 3.5 Mio Euro sowie Umstellung auf Namensaktien im Mai 2024

EQS-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Vertrag

fox e-mobility AG: weitere Umfinanzierung im Umfang von 3.5 Mio Euro sowie Umstellung auf Namensaktien im Mai 2024



Weitere Umfinanzierung im Umfang von 3.5 Mio Euro sowie Umstellung auf Namensaktien im Mai 2024 Die Gesellschaft hat die bereits mit Atlas begonnene notwendige Umfinanzierung der Verbindlichkeiten weiter in einem Umfang von 3.5 Mio Euro fortgesetzt. Wesentliches Element der Umfinanzierungen ist zum einen die Absicherung der Gläubiger über Aktien der Fox Automotive Switzerland AG sowie die mit den Tranchen des Yangi Investments gekoppelte Ratenzahlung sowie die Option die Verbindlichkeiten über Wandelschuldverschreibungen in Aktien zu wandeln, wobei als Anreiz 13 Warrants gewährt werden. Durch diese Umfinanzierung und die Zahlung von 100k€ durch die Führungskräfte von Yangji Investment Partners LLC hat sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter verbessert. Desweiteren teilt die Gesellschaft mit, dass die von der Quirin Bank geleitete Umstellung, die dann von Clearstream vollzogen wird, von Inhaberaktien in Namensaktien der Gesellschaft, noch im Mai 2024 erfolgen soll.

