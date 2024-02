EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG: Aufsichtsrat bestellt Friedrich Conzen als neuen Vorstandsvorsitzenden

EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Francotyp-Postalia Holding AG: Aufsichtsrat bestellt Friedrich Conzen als neuen Vorstandsvorsitzenden Berlin, 26. Februar 2024 Der Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia Holding AG hat Friedrich (Fritz) Conzen mit Wirkung zum 1. März 2024 als neues Mitglied und Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Er tritt die Nachfolge von Carsten Lind an, der das Unternehmen seit 2020 tatkräftig geführt hat [und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat am 1.3.2024 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Carsten Lind sagt: "Im Jahr 2021 haben wir FUTURE@FP mit dem Versprechen gestartet, den rückläufigen Trend und die Verluste von FP umzukehren und das digitale Geschäft aufzubauen. Alle drei Versprechen haben wir erfüllt und umgesetzt. Unser digitales Geschäft auf der Basis unserer SaaS-Lösungen hat sich nahezu verdoppelt.“ Johannes Boot, Aufsichtsratsvorsitzender der Francotyp-Postalia Holding AG, dankt Carsten Lind, der mit seiner Tatkraft und seinem Weitblick maßgeblich zum Wachstum des digitalen Geschäfts und der Transformation von FP beigetragen hat. Carsten Lind hat ebenso das Geschäft in den nordischen Ländern organisch und durch M&A erfolgreich ausgebaut. Als neuer CEO wird Friedrich Conzen (48) auf dieser Strategie aufbauen und das digitale Geschäft weiter ausbauen, unterstützt durch Cash-flow aus dem weltweiten Frankiermaschinengeschäft. Er begann seine Karriere in der Unternehmensberatung bei Droege & Company und A.T. Kearney und sammelte danach Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen. Zuletzt leitete er die Transformation und Neupositionierung von Nedis, einem Großhändler für Unterhaltungselektronik in den Niederlanden. Friedrich Conzen freut sich über die Möglichkeit, die Transformation und das Wachstum der Francotyp-Postalia Holding AG fortzusetzen: "Ich fühle mich geehrt, mit der Führung eines Unternehmens mit einer 100-jährigen Tradition wie Francotyp-Postalia betraut zu werden und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen wachsen und gedeihen zu lassen". Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Monika Plum

Tel.: +49 (0)30 220 660 410

E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Digital Business Solutions, Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem eigenen Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Jahr 2022 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Kontakt:

