EQS-News: GoingPublic Media AG: Neunmonatszahlen 2023

München, 14. Dezember 2023 – Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre nicht testierten

9-Monats-Zahlen zum 30.9.2023. Der Umsatz lag in der AG mit 1,17 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (30.9.2022: 1,16 Mio. EUR), das Ergebnis bei -92 TEUR (Vj. -55 TEUR). Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf -88 TEUR (Vj. -39 TEUR). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf rund 800 TEUR. Die Ergebnisverschlechterung ergab sich aufgrund höherer Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr, während das geplante Umsatzwachstum im Berichtszeitraum nicht realisiert werden konnte. Dem EBITDA liegen Abschreibungen in Höhe von 16 TEUR sowie Zinserlöse aus Festgeldern in Höhe von rund 12 TEUR zugrunde. Die Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote 70 %) verbuchte in den ersten neun Monaten 2023 (1.1.-30.9.) bei einer Gesamtleistung in Höhe von rund 21 TEUR (Vj. 30 TEUR) einen Verlust in Höhe von rund 7 TEUR (Vj. -58 TEUR), das EBITDA lag bei -3 TEUR (Vj. -46 TEUR). Die BondGuide Media GmbH (Beteiligungsquote 25 %) liegt zum 30.9. wie in den Vorjahren im Plus. Für das vierte Quartal geht die GoingPublic Media-Gruppe von einem positiven Ergebnis sowie einer Ergebnisverbesserung für das Gesamtjahr 2023 aus. Aufgrund der guten Auftragslage sowie Einsparungen auf der Kostenseite rechnet die Gesellschaft für 2024 mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland (www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.

